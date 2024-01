I fan di Fleximan devono stare attenti: può essere apologia di reato

Il caso Fleximan solleva interrogativi sulla legalità e la moralità delle sue azioni, nonché sulla libertà di espressione e sui limiti entro i quali il sostegno pubblico a una causa, benché illegale, può essere considerato accettabile o persino legale.

Nelle ultime settimane una figura misteriosa e controversa sta facendo discutere l’opinione pubblica e i media: Fleximan. Questo soprannome, che richiama immagini di supereroi delle storie a fumetti, è stato attribuito a un individuo o forse a un collettivo impegnato in una singolare protesta: la distruzione di autovelox. Le sue azioni, documentate e celebrate sui social network, stanno suscitando un ampio dibattito.

Fleximan, descritto come un vendicatore notturno che si oppone agli eccessi del controllo della velocità sulle strade, ha acquisito una fama quasi leggendaria. Sui social, migliaia di persone lodano il suo coraggio, con commenti che vanno dall’ammirazione alla venerazione. Tuttavia, non tutti vedono Fleximan come un eroe. Alcuni mettono in discussione la legalità e la moralità delle sue azioni, sottolineando come la distruzione di beni pubblici non possa essere considerata eroica.

Apologia di reato?

Il procuratore di Treviso, Marco Martani, affronta una questione delicata e di grande rilevanza legale nel caso di Fleximan. L’apologia di reato, come sottolineato dal procuratore, è un concetto giuridico che implica la difesa o la celebrazione pubblica di un’azione illegale. Nel contesto delle azioni di Fleximan, questo significa che chiunque esalti o promuova la distruzione degli autovelox potrebbe essere accusato di fare apologia di reato.

Questo aspetto giuridico solleva non pochi interrogativi sulla libertà di espressione e sui limiti entro i quali il sostegno pubblico a una causa, benché illegale, può essere considerato accettabile o persino legale. Nel caso di Fleximan, le azioni di distruzione degli autovelox vengono percepiti da alcuni come un gesto di protesta contro una presunta ingiustizia. Tuttavia, la legge italiana stabilisce chiaramente che promuovere o giustificare pubblicamente atti illegali può essere di per sé un reato.

Spirito di emulazione

Un altro aspetto cruciale sollevato dal procuratore Martani riguarda la potenziale emulazione delle azioni di Fleximan. Il fenomeno, noto anche come “effetto imitazione”, suggerisce che la pubblicità e l’ammirazione ricevute da Fleximan potrebbero incoraggiare altri individui a compiere azioni simili in altre regioni italiane, come per altro sta accadendo. La preoccupazione è che tali azioni possano diffondersi, creando una sorta di onda di protesta che va oltre la specifica situazione veneta.

L’emulazione di comportamenti illegali rappresenta una sfida significativa per le autorità, poiché implica non solo affrontare gli atti specifici di vandalismo, ma anche gestire la narrazione e la percezione pubblica che circonda tali azioni. Ciò richiede un delicato equilibrio tra il rispetto della libertà di espressione e la necessità di mantenere l’ordine pubblico e il rispetto delle leggi.

Ora e sempre resistenza?

D’altro canto, vi sono voci che vedono in Fleximan un simbolo di resistenza contro ciò che viene percepito come un’ingiustizia: la presenza capillare di autovelox che alcuni ritengono una forma occulta di tassazione.

Il dibattito si sta intensificando, con opinioni contrapposte che emergono sia online che offline. Da un lato, vi è chi considera Fleximan un paladino della giustizia popolare, dall’altro chi lo vede come un esempio di inciviltà e vandalismo. Questa situazione solleva questioni più ampie sul rapporto tra legalità, percezione di giustizia e uso dei social network per esprimere sostegno o dissenso.

Il caso di Fleximan rappresenta un esempio complesso e sfaccettato di come la società moderna affronta e interpreta la giustizia e il dissenso civile. Un caso che continua a evolversi e che tiene in bilico l’opinione pubblica tra ammirazione, indignazione e riflessione critica.

