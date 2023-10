“Rapito” dalla sua auto elettrica e costretto a schiantarsi contro la polizia per fermarsi

Brian Morrison, 53 anni, di Glasgow, ha raccontato alla BBC che stava tornando a casa dal lavoro quando la sua nuova MG ZS EV è diventata incontrollabile, bloccandosi a una velocità di 30 miglia all’ora, ovvero quasi 50 km/h.

Da quanto riportano le fonti locali, il povero automobilista britannico ha anche problemi di mobilità, quindi non aveva la possibilità di saltare fuori dall’auto viaggiando a 30 miglia all’ora, ammesso che fosse possibile farlo.

Dopo aver chiamato sua moglie in preda al panico, Morrison ha chiamato anche la polizia quando ha iniziato a preoccuparsi di investire i pedoni e di dover attraversare attraverso ulteriori rotatorie e semafori.

Poco dopo la sua chiamata, sono arrivate tre auto della polizia che si sono posizionate davanti e dietro l’auto. Hanno chiesto a Morrison di gettare la sua chiave elettronica nel finestrino del loro furgone, e poi hanno cercato di spegnere forzatamente il motore, senza comunque riuscirci.

Gli agenti hanno allora deciso di farlo schiantare contro il retro del loro furgone prima che arrivasse in un’area più abitata.

L’auto di Morrison non poteva ancora essere spostata, quindi hanno dovuto aspettare che arrivasse il carro attrezzi del RAC, il Royal Automobile Club.

Non ho ancora idea di cosa sia successo. Ma quando la RAC è arrivata da me circa tre ore dopo, ha collegato l’auto per fare un controllo diagnostico e c’erano pagine di errori. Ha detto che non aveva mai visto nulla del genere e hanno deciso che era meglio non riaccendere il motore per vedere cosa non andava.