Ford e-Transit Custom MS-RT è il furgone più potente mai realizzato da Ford, con motore elettrico da ben 280 CV ed estetica dedicata.

Anticipato dal concept Ford Pro Electric Supervan, il Ford e-Transit Custom MS-RT, pur non arrivando a tanto, è il furgone più potente che il costruttore americano abbia mai realizzato, e non è nemmeno venduto negli Stati Uniti.

Infatti, è pensato per il mercato europeo, ma alcuni media americani non l’hanno presa bene e l’hanno inserito tra i motivi per cui trasferirsi in Europa, insieme all’arte e alla gastronomia. Sicuramente veicolo di nicchia, riprende la tradizione Ford degli anni Sessanta-Settanta, queta sì tutta americana, dei Supervan, pensati per le gare, qui però in chiave elettrica.

Le caratteristiche del Ford e-Transit Custom MS-RT

Il colore di lancio, verde smeraldo, richiama le vetture sportive del marchio. Il veicolo fa parte di una serie chiamata MS-RT, che include versioni ad alte prestazioni anche del Ford Ranger e il Transit Custom non elettrico.

Secondo Ford, sono modelli che nascono per portare “produttività ispirata al motorsport” sulla strada. Inoltre, tutti questi modelli sono stati realizzati in collaborazione con la divisione rally M-Sport, e per questo godono di miglioramenti tanto prestazionali quanto estetici.

A partire dalla potenza: Ford e-Transit Custom MS-RT ha un motore elettrico da 210 kW, che eroga 280 CV, che scendono a 170 CV nella versione con 2.0 EcoBoost, e a 230 CV per la versione plug-in hybrid.

C’è poi una sospensione posteriore indipendente aggiornata, e la larghezza è stata aumentata di oltre 5 cm, per far spazio a pneumatici dedicati Goofyear Eagle Sport, assetto ribassato e cerchi in lega da 19”.

Il Ford e-Transit Custom MS-RT ha anche un nuovo paraurti anteriore aerodinamico con spoiler integrato, minigonne laterali, e posteriore ripensato con nuovo paraurti, diffusore posteriore integrato e grande alettone.

Dentro, invece, tutti i comfort necessari, tra cui clima automatico bizona, telecamera posteriore digitale, assistenza al parcheggio, cruise control e tutto ciò che si ritrova normalmente su un furgone.

Solo, con finiture nettamente migliori: c’è il logo MS-RT ricamato sul poggia-testa, e rivestimenti in pelle misto velluto-alcantara, per maggiore comfort e sportività esattamente come su tutti gli altri modelli sportivi di Ford.

Ci sono anche cuciture in blu a contrasto, altro colore tipico di modelli come la rimpianta Focus RS, che ritornano sul volante, e che riprende il blu delle pinze dei freni a vista.

Copyright Image: Sinergon LTD