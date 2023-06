Orari MotoGP Germania 2023: le dirette su SKY e NOW, in differita su TV8

Orari MotoGP Germania 2023: si parte con la Motomondiale, con il Gran Premio al Sachsenring in programma domenica alle 14 su Sky e in streaming su NOW. Dalle 9.40 il warm up della MotoGP. Poi le altre gare: alle 11 il via della Moto3 e alle 12.15 la Moto2. Inoltre, sempre per la MotoGP, sabato 17 giugno, alle 14.55, da non perdere la Sprint Race sul circuito tedesco.

Orari MotoGP Germania 2023 in diretta su Sky e Now

Giovedì 15 giugno

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 16 giugno

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.40: paddock live

Ore 12.55: paddock live

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 17 giugno

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.05: Moto E – Race 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP (live anche su TV8)

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: conferenza stampa qualifiche

Ore 17.30: Moto E – Race 2

Domenica 18 giugno

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP (in differita su TV8 dalle 17.05)

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

La Classifica Piloti

La classifica di MotoGp 2023 vede davanti Bagnaia al comando del Motomondiale che allunga su Bezzecchi, accumulando un totale di 131 punti. Martin si porta al terzo posto in classifica con 107 punti, inseguito da vicino da Bezzecchi che è riuscito a mantenere il suo secondo posto nella classifica generale con 110 punti.

Binder su KTM si trova al quarto posto con 92 punti, e Marini su Ducati al sesto posto con 72 punti. Nella classifica dei team torna in testa il Team Prima Pramac con 195 punti, sul Team VR46 con 182 punti. Nella classifica dei costruttori dominio assoluto di Ducati con 211 punti ma preoccupa la desolante situazione per Honda e Yamaha, ultime in classifica senza riuscire ad uscire dalla crisi che le attanaglia ormai da troppo tempo.

