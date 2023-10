Orari oggi MotoGP Thailandia 2023 TV8 e in diretta su SKY e NOW

Ecco gli orari oggi MotoGP TV8 Thailandia 2023 a Buriram in differita domenica 29 Ottobre.

Nella Sprint Race di ieri Jorge Martin ha trionfato, conducendo la gara dalla partenza fino alla bandiera a scacchi con un ampio margine di vantaggio su Brad Binder (KTM) e Luca Marini (Ducati VR46), che hanno completato il podio. Francesco Bagnaia ha avuto una partenza difficile dalla sesta posizione sulla griglia di partenza ed è riuscito a risalire solamente fino al settimo posto. Questo risultato ha comportato una riduzione del vantaggio di Pecco su Martin, passando da 27 a soli 18 punti di differenza.

La griglia di partenza del GP in Thailandia

1. Jorge Martin, Ducati Pramac

2. Luca Marini, Ducati VR46

3. Aleix Espargaro, Aprilia

4. Marco Bezzecchi (Ducati)

5. Brad Binder (KTM)

6. Francesco Bagnaia (Ducati)

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Marc Marquez (Honda)

9. Maverick Vinales (Aprilia)

10. Fabio Quartararo (Yamaha)

11. Johann Zarco (Yamaha)

12. Augusto Fernandez (KTM)

13. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

14. Raul Fernandez (Aprilia)

15. Jack Miller (KTM)

16. Takaaki Nakagami (Honda)

17. Pol Espargaro (KTM)

18. Franco Morbidelli (Yamaha)

19. Joan Mir (Honda)

20. Miguel Oliveira (Aprilia)

21. Enea Bastianini (Ducati).

Orari oggi MotoGP Thailandia 2023 TV8

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di MotoGP su TV8 in differita oggi Domenica 29.

Domenica 29 ottobre

Ore 8.30: paddock live

Ore 9.15: gara Moto3

Ore 10.00: paddock live

Ore 10.30: gara Moto2

Ore 11.15: paddock live

Ore 11.30: Grid

Ore 12.00: gara MotoGP

Orari MotoGP Thailandia 2023 SKY e NOW

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di MotoGP su SKY e NOW in diretta.

Domenica 29 ottobre

Ore 4.40: warm up MotoGP

Ore 5: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: gara Moto3

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.15: gara Moto2

Ore 8.15: Paddock Live

Ore 8.30: Grid

Ore 9: gara MotoGP (repliche alle 17, alle 19 e alle 23)

Ore 10: Zona Rossa

Ore 11: Race Anatomy MotoGP

