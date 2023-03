Questa Ford Gran Torino Starsky & Hutch ad un prezzo stracciato potrebbe essere vostra!

Non è la prima volta che parliamo dell’auto di Starsky & Hutch e probabilmente non sarà l’ultima. Questa Ford Gran Torino del 1975, con tetto rigido a due porte, è stata restaurata per renderla il più possibile simile all’auto utilizzata dai due poliziotti del telefilm, ed è stata riverniciata in rosso e bianco.

Diciamo subito che per i più nostalgici abbiamo dedicato un post davvero completo sulla storia della Gran Torino di Starsky & Hutch.

Sull’esemplare in vendita l’alimentazione è fornita da un V8 429ci accoppiato a un cambio automatico C4 a tre marce, con caratteristiche aggiuntive che includono aria condizionata, servosterzo, freni a disco anteriori, cerchi da 15″ in stile mag, un’accensione elettronica MSD, un radiatore in alluminio, un sistema di scarico doppio e uno stereo AM/FM Philco.

Come possiamo vedere nelle foto, l’auto è rifinita in rosso con tetto e strisce laterali bianche ed è stata completamente riverniciata. Le caratteristiche includono fari quadrupli, specchietti retrovisori sportivi in tinta con la carrozzeria, paraurti cromati, un doppio scarico sotto il paraurti posteriore.

I cerchi da 15″ in stile Mag sono montati con pneumatici Cooper Cobra Radial G/T da 255/60 davanti e 275/60 dietro. L’auto è dotata di servosterzo e barre stabilizzatrici anteriori e posteriori, mentre la frenata è affidata a dischi anteriori e tamburi posteriori servoassistiti.

L’equipaggiamento comprende la console centrale con i vari indicatori, i finestrini ad azionamento manuale, le cinture di sicurezza a tre punti, il logo Gran Torino, la radio Philco AM/FM ma anche, ebbene si, le porte di ricarica USB.

Il motore V8 429ci non è originale e dispone di un’accensione elettronica MSD, di fili per candele MSD e di un gruppo filtro aria e coperchi valvole cromati. Il raffreddamento è affidato a un radiatore in alluminio.

Non si tratta quindi di un modello originale ma di una ricostruzione che comunque ci sembra abbastanza simpatica. Si spiega quindi la valutazione bassissima, nel momento in cui scriviamo è di 5.600 dollari, in pratica neanche il prezzo di uno scooter nuovo.

Un affare quindi, che potrebbe permettervi di andare in giro su un’auto che non può passare inosservata. Dove comprarla? Si trova all’asta su BringTheTrailer, c’è ancora tempo sei giorni per presentare un’offerta. Nel frattempo, qui sotto la sigla della serie tv!

