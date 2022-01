Il Ford Bronco del 1970 di Jenson Button è all’asta

Jenson Button sta facendo spazio nel suo garage di auto storiche, e ora ha messo all'asta un Ford Bronco del 1970 da 50.000$

Jenson Button, l’ex campione di Formula 1 nonché fondatore di uno dei team di Extreme E, sta facendo “il cambio dell’armadio”, dove per armadio intendiamo il suo garage, contenente non vestiti ma la sua collezione di automobili. Nel corso del 2021, infatti, ha venduto la Porsche Carrera GT e la Porsche Turbo del 1964, nel 2018 la McLaren P1 e nel 2017 la Ford GT del 2005. Nel 2022, invece, inizia mettendo all’asta un Ford Bronco del 1970, da lui stesso sottoposto a un’operazione restomod.

L’astra, durerà fino al 20 gennaio 2022 su Collecting Cars, e permetterà al fortunato acquirente di avere un veicolo unico adatto a tanti tipi di offroad.

Il Ford Bronco di Jenson Button

Il Ford Bronco di Jenson Button è blu scuro con dettagli in rosso acceso sulla griglia anteriore. Gli interni sono di pelle color crema, con cuciture a vista.

Il tetto bikini ha colori invertiti per risaltare nel design: all’esterno, riprende il color crema degli interni; dentro, invece, richiama il blu della carrozzeria. Internamente c’è poi il volante con rivestimento in legno, una leva cromata per il cambio automatico a tre rapporti, il sistema audio Kenwood e l’avvio a pulsante. Non ci sono, invece, finestrini laterali, che sono stati rimossi.

Il Bronco è dotato di un motore V8 trapiantato con carburante Fitech e kit di accensione MSD. Il veicolo gode anche di ammortizzatori Bilstein, che rialzano l’assetto per meglio contenere le ruote Method da 17 pollici e, soprattutto, i pneumatici BFG da 35 pollici. Nuovi anche i fari KC, così come i freni anteriori Wilwood che meglio aiutano ad evitare gli ostacoli sul sentiero.

Tutta la carrozzeria è stata ripulita dalla ruggine e ripristinata. Non si conosce la storia antecedente all’era Button, che l’ha posseduto per soli 4 anni. Sul contachilometri c’è scritto che ha percorso circa 270 km. Il prezzo di partenza è di 50.000 dollari, ma chi vuole ottenerlo deve mettere in conto di pagare molto di più.

