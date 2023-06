Air New Zealand Skynest, come funzionano le cuccette per dormire in volo

Arrivano le cuccette anche in aereo sui voli lunghi, grazie a Skynest di Air New Zealand. Si, perchè se di solito i posti letto completamente reclinabili sono un lusso riservato solo ai passeggeri di first e business class, ora le cuccette sono disponibili in economy.

Sappiamo che Air New Zealand ha investito cinque anni e 170.000 ore nella ricerca e progettazione di Skynest. L’obiettivo è rivoluzionare l’esperienza di volo per i passeggeri in classe economica e offrire comfort, riposo e benessere durante i viaggi.

Cos’è Skynest?

Air New Zealand aveva annunciato per la prima volta Skynest lo scorso anno. Si tratta di sei cabine letto disposte a castello disponibili su alcuni aerei. Queste cuccette saranno posizionate tra la economy e la economy premium su alcune rotte a lungo raggio, tra cui il volo diretto di 17 ore tra New York e Auckland. Un volo al quinto posto tra le tratte più lunghe, qui la classifica dei voli più lunghi del 2023.

Solo una persona alla volta potrà utilizzare la cuccetta Skynest, quindi non è possibile utilizzarla insieme a bambini o partner. Il tempo massimo di utilizzo è di quattro ore, in base alla disponibilità. In pratica si tratta di un massimo di quattro turni per cuccetta per ogni volo.

Quanto costa?

I passeggeri potranno prenotare un posto nella cucetta Skynest per un quattro ore al costo di 400/600 dollari neozelandesi, circa 250/350 euro, oltre al costo regolare del biglietto.

Ogni cuccetta Skynest è dotata di porte USB per la ricarica, una luce per la lettura, tappi per le orecchie, lenzuola di dimensioni standard, una coperta e un cuscino. Sono presenti anche cinture di sicurezza per garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza a bordo. Ovviamente il servizio prevede pulizia e lenzuola pulite dopo ogni dopo ogni utilizzo.

Su quali aerei sarà offerta la Skynest?

La compagnia aerea sta ristrutturando alcuni dei suoi 787 per ospitare le nuove cabine Skynest. Mentre l’aggiornamento della cabina avverrà presso una struttura Boeing, lo Skynest sarà completamente realizzato e prodotto in Nuova Zelanda.

A partire da settembre 2024, Skynest di Air New Zealand offrirà ai passeggeri in classe economica un’opportunità unica di sdraiarsi completamente e riposare durante i voli a lungo raggio. Un opportunità decisamente allettante su un volo da 17 ore.

Non solo Skynest

Forse non famosissima in Italia, c’è da aggiungere che Air New Zealand proprio per la lunghezza dei voli è all’avanguardia nell’offrire servizi per dare la possibilità di dormire. Dal 2020 è infatti disponibile Skycouch, sempre per chi vola in economy. Una famiglia o comunque passeggeri che hanno prenotato una fila intera di posti, o che hanno posti liberi accanto a loro, possono richiedere uno speciale kit che trasforma la fila in un letto sul quale potersi sdraiare.

Mentre al momento Air New Zealand rimane l’unica linea aerea ad offrire un servizio simile in economy class, è tutto da vedere se la Skynest verrà presa come esempio da altre compagnie aeree all’avanguardia nell’offrire nuovi servizi ai passeggeri.

—–

