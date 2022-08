Mette un biturbo diesel Cummins 6 litri su una Ford Mustang

Una Ford Mustang violentata a tal punto da emettere un fumo nero pari a quello di una locomotiva a carbone dell’800. Ebbene si, perchè il V8 “Coyote” da 5,0 litri della Ford per questo Youtuber non era abbastanza divertente.

Ecco allora che Westen Champlin ha sostituito il V8 originale con un motore diesel Cummins I6 da 5,9 litri utilizzato solitamente su camion e scuolabus americani. Il kit è completo di “ciminiera”, termine che usiamo perchè “scarico” è davvero troppo riduttivo.

Nonostante l’enorme cilindrata, il motore diesel offriva solo 227 CV, che evidentemente non erano sufficienti per Champlin. Con l’aiuto di un sistema di doppia sovralimentazione di Evil Fab Performance, lo YouTuber dice che ora la sua “Smoke-stang” eroga tra i 1000 e i 1300 CV. E nel video qui sopra possiamo vederlo trainare il classico scuolabus giallo nero americano.

Non siamo sicuri del motivo di questo trapianto alla Frankestein, anche se in un altro video Champlin mostra la Mustang Smoke-stang diesel usata per trainare un vecchio motoscafo. Lo YouTuber ha anche messo alla prova la Mustang su una pista di accelerazione da drag race, registrando un tempo sul quarto di miglio di 13,2 secondi, ovvero 1,1 secondi più lento di una normale Mustang V8 GT.

Una follia che non dovrebbe neanche circolare su strada per essere mostrata in qualche manifestazione di tuning. L’acre fumo nero che fuoriesce dalla ciminiera è orribile, e fortunatamente non siamo tra i vicini di casa, o di strada, di Champlin.

