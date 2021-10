Ford EX Concept è una showcar presentata da Ford nel 2001 come alternativa all'Ariel Nomad con 375 CV e 410 N/m di coppia.

C’è chi l’ha definita la versione più economica dell’Ariel Nomad, il buggy fuoristrada che divertiva molto anche Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond ai tempi di Top Gear. Questa versione più accessibile sarebbe potuta essere la Ford EX Concept, stesso tipo di vettura che però l’azienda americana non ha mai prodotto in serie. Eppure, come sostituto della Ka poteva avere un senso, e di certo sarebbe stato più bello e divertente della Ka+ degli scorsi anni.

Ford EX Concept fu presentato al Salone di Detroit nel 2001, esattamente 20 anni fa. I motivi per cui non è arrivato in serie sono evidenti: non è un tipo di auto molto “politically correct”. Eppure, per la città…

Le caratteristiche della Ford EX Concept

Forse, semplicemente Ford era arrivata troppo in anticipo. Non è una frase casuale, se consideriamo che anche le cosiddette “City Car” o superutilitarie oggi hanno sempre più caratteristiche che guardano ai SUV, come la Kia Picanto in allestimento XLine, la Panda Cross, o anche la nuova Aygo X, che sarà appunto una Berlinetta con aspetto da SUV.

Ecco quindi che se il Ford EX Concept arrivasse oggi sul mercato, non ci sarebbe troppo da stupirsi, se non per la sua capacità di differenziarsi. Non un’auto elaborata e ricercata, ma essenziale e robusta, in grado di affrontare le buche e i dossi (volendo anche i marciapiedi, ma non si fa) senza nemmeno rallentare. Questo piccolo fuoristrada avrebbe anche la capacità di tagliare tranquillamente dentro i parchi cittadini per saltare il traffico, e i suoi fari anteriori con la grande griglia protettiva spaventerebbero i passanti, e forse anche gli alberi. Ma in effetti, questo non sarebbe molto al passo coi tempi.

Ad ogni modo, la Ford EX Concept dovrebbe cambiare in alcune componenti, per essere il fuoristrada economico di cui accennavamo. La showcar è infatti realizzata in lega leggera, con telaio tubolare in acciaio al cromo, e i pannelli della carrozzeria sono compositi. Il parabrezza è rimovibile e si può ripiegare, per rendere l’esperienza di guida in fuoristrada più emozionante. Anche quella città, se piace il rischio di trovarsi in faccia mosche, cimici e gli altri insetti urbani.

Tolto questo, è un’auto anche piuttosto sicura (più o meno). I pneumatici da 33 pollici, su cerchi da 17, fanno subito offroad, mentre la stabilità non è il suo forte. La struttura iperleggera fa sì che si ribalti facilmente, ma nessun problema per chi guida: ci sono cinture a quattro punti e airbag anteriori. Non manca nemmeno la tecnologia, per esempio alcuni strumenti e tasti sullo sterzo, che tra l’altro si può spostare per agevolare ingresso e uscita dall’auto, mentre il pavimento ha dei tappi che, tolti, servono a lavare l’auto oppure per evitare che si allaghi quando piove.

Un motore potente

Ford EX Concept è anche un’auto decisamente (troppo) potente, con il suo motore V6 4.0 litri da 375 CV e 410 N/m di coppia su quattro ruote motrici, con cambio manuale a 5 marce. 375 CV sono già tanti, ma immaginiamola su un’auto di appena 1.179 kg: capite perché il rischio di ribaltamento è alto?

Ironie a parte, è un peccato che Ford non abbia mai prodotto in serie la EX, magari con proporzioni migliori per renderla davvero economica. Ma è il mercato che conta, e quello degli anni Duemila è il mercato delle compatte, come la Fiesta. Qualche fortunato, però, è riuscito a entrare in possesso della Ford EX Concept: i due esemplari funzionanti prodotti, uno argento e uno rosso, sono finiti all’asta più volte in 20 anni, la più recente nel 2019, quando fu venduta a 73.000 sterline. Non proprio economico come ci aspettavamo!

