Dacia C-Neo: torna una berlina per tutti?

L’evoluzione del mercato automobilistico e la crescita dei prezzi hanno lasciato un vuoto in molti consumatori: quello delle berline compatte, sempre di meno e sempre più costose.

Ma la Dacia C-Neo, questo il nome in codice della berlina compatta romena, potrebbe invertire la tendenza. Proprio come la Sandero colma la mancanza di una segmento B economica, così la C-Neo vuole occupare il segmento C a ruote basse, ponendosi come alternativa sia alla Skoda Octavia e alla Volkswagen Golf, sia anche alla Fiat Tipo, i cui tempi dei prezzi inferiori ai 20.000 € sono lontani.

La vettura si unisce al nuovo Duster, appena presentato, e al SUV grande Bigster previsto nel 2025 per la nuova offerta di mercato. Denise Le Vot, CEO di Dacia, ha dichiarato ad Auto Express che Dacia intende lanciare uno o due modelli in più nel segmento C, tutti basati sulla piattaforma CMF-B del gruppo Renault.

Come potrebbe essere la Dacia C-Neo

Al momento non ci sono informazioni sul design della vettura, che dovrebbe riprendere quello visto sulla nuova Duster e sulla nuova Spring. Sappiamo che sarà un veicolo cruciale, posizionato accanto alla Dacia Jogger, il veicolo di segmento C più venduto in Europa per quanto riguarda i privati.

La C-Neo potrebbe però discostarsi in termini estetici, ponendosi meno come wagon e più come berlina a tre volumi o quasi fastback e quindi di dimensioni superiori alle tipiche hatchback come Golf, Focus e Tipo, e più vicina alla Skoda Octavia o alla Skoda Scala. Secondo Dacia, il modello riuscirà sia a “rubare” clienti ai citati modelli, sempre più elettrificati e quindi più costosi, sia a riportare chi nel frattempo si era rivolto ad altro, magari di più piccolo. Per esempio alla Polo, anche lei cresciuta nel prezzo, o alla Fiesta, oggi fuori produzione.

Il fatto che, come tutti i modelli Dacia da qui al prossimo decennio, sia costruita sulla CMF-B rende anche facile capire le motorizzazioni. Si dovrebbe partire quindi da 1.0 turbo benzina 3 cilindri da 109 CV, ma includere anche un 1.2 benzina da 128 con elettrificazione leggera 48 Volt. Inoltre, le versioni più ricche potrebbero proporre anche la motorizzazione full hybrid 1.6 della Jogger e della nuova Duster.

L’estetica proposta da alcuni rendering comunque non è male. Ricorda nel concept la Polestar 2, quindi una berlina con un profilo rialzato qui però con molti elementi di rimando al mondo SUV/outdoor in pieno stile Dacia. Si tratta tuttavia solo di rendering, e il modello potrebbe essere forse anticipato verso la fine di quest’anno.

Fonte: AutoExpress, AutoNews

