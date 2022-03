Tutte le informazioni sulla Ford Fiesta con alimentazione bi-fuel benzina/GPL

Anche Ford Fiesta GPL è disponibile come proposta della casa nell’ambito delle auto a GPL. Sportiva e giovanile, la Fiesta è attualmente la vettura più longeva della gamma europea di Ford, che prosegue nell’alimentazione a gas, efficiente ed economica.

Vediamo allora quali sono le caratteristiche principali di questa vettura adatta sia alla città sia ai viaggi.

La Ford Fiesta GPL viene venduta in Italia con una sola motorizzazione bi-fuel benzina/GPL: si tratta di un 1.1 che eroga 75 CV., abbinmato ad un cambio manuale a 6 marce.

Prezzo della Ford Fiesta GPL

Allo stesso modo c’è solo un allestimento disponibile, e solo con carrozzeria 5 porte, ovvero il Titanium. Il prezzo parte quindi da 21.600 euro, che possiamo considerare come già “compreso” di tutti gli optional.

Il prezzo della Fiesta in questa motorizzazione, con allestimento Plus e carrozzeria 5 porte parte da 19.050 euro, al netto di incentivi statali, disponibili anche per le auto a gas 2022, e promozioni del sito o dei concessionari. Il GPL è comunque disponibile anche sul più ricco allestimento Titanium, con motore 1.1 da 75 CV e prezzo a partire da 20.650 euro. In entrambi gli allestimenti è disponibile esclusivamente il cambio manuale a 6 marce.

Una dotazione completissima, anche per il GPL



Chi ha detto che il GPL è “povero”? Falso, perchè Ford ci dimostra che la dotazione non ha nulla da invidiare agli allestimenti più esclusivi. L’elenco è lunghissimo, come possiamo vedere qui sotto:

• Cerchi in lega da 15 pollici;

• Specchietti retrovisori elettrici riscaldabili;

• Fari anabbaglianti LED automatici;

• Computer di bordo;

• Start & Stop;

• Sedile del conducente regolabile a 4 vie, e del passeggero a 2;

• Cruise Control;

• SYNC 2.5 con Radio DAB MP3 e schermo touch da 8 colori, 2 USB, comandi al volante e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto;

• Griglia frontale con listelli orizzontali cromati;

• Luci diurne a LED;

• Fari LED automatici;

• Fari fendinebbia;

• Clima automatico;

• Volante in pelle;

• Vetri posteriori elettrici;

• Visibility Pack;

Tra gli optional disponibili ci sono anche:

• Technology Pack, che include l’ingresso Keyless;

• Il Driver Assistance Pack, che include sensore di angolo cieco, Sistema di controllo dell’attenzione del conducente; Abbaglianti automatici e Active Park Assist con sensori di parcheggio e retrocamera

• Vetri posteriori e lunotto Privacy;

• Supporto per la ricarica wireless dei dispositivi elettronici;

