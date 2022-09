Ecco la Ford Mustang SUV, meno “muscle car” e più SUV

La presentazione dell’ultima generazione della Ford Mustang è una delle ormai poche auto rimaste coupé e senza elettrificazione. C’è chi però ha ipotizzato un lancio di una Ford Mustang SUV, sempre con motore termico, seppur l’Ovale Blue abbia già un SUV con il nome Mustang, la Mach-E completamente elettrica che è stata anche una nostra apprezzata compagna di viaggio.

Ecco come potrebbe essere la Ford Mustang SUV

Il rendering della Ford Mustang SUV è stato pubblicato sul canale YouTube “Theottle”, che si diverte a creare rendering di questo tipo. Per la sportiva americana, come si nota all’inzio del video, si è curiosamente basato sulla Genesis GV80, l’ammiraglia SUV del marchio di lusso del gruppo Hyundai.

Questo indica che la Ford Mustang SUV avrebbe dimensioni particolarmente grandi, da vera americana, paragonabili se non maggiori di quelle della Mustang Mach-E, già abbastanza imponente con una lunghezza di quasi 5 metri.

Il design sarebbe ripreso da quello dell’ultima Mustang. Spiccherebbe all’anteriore una griglia di dimensioni piuttosto generose, e i nuovi fari con tre LED sottili e sviluppati in larghezza. Dietro, la Ford Mustang SUV manterrebbe il design “incassato”, con il nuovo disegno dei classici listelli verticali che compongono il gruppo ottico posteriore.

Per quanto riguarda il motore, questa Mustang potrebbe rinunciare al noto EcoBoost che equipaggia la base della coupé, puntando di più sul V8 da oltre 500 CV, o con ancora più potenza per ovviare al maggiore peso. Ford potrebbe anche dare al SUV sportivo un motore più tranquillo, magari derivato da quello della Ford Explorer.

