Ford Mustang V8 vs Mustang Mach-E GT: qual è la più veloce?

Un’altra interessantissima sfida drag race vede questa volta due modelli Ford tra i più sportivi in gamma. Da una parte gli amici di Carwow hanno messo una Mustang con motore V8, contro la Mustang Mach-E GT nella sfida per vedere quale delle due è più veloce sul quarto di miglio, ovvero la classica misura americana, che corrisponde a 0,4 km.

È interessante notare che la Mustang V8 è una versione CS500 preparata da Sutton, di conseguenza la potenza erogata è quasi identica a quella della Mach-E GT. Il V8 da 5 litri della Mustang produce 490 CV e 530 Nm di coppia.

Sul fronte zero emissioni, Mustang Mach-E GT è alimentata da due motori elettrici che si combinano per produrre 487 CV, anche se la coppia massima è di gran lunga superiore e si attesta sui 860 Nm. Attenzione al peso: la Mach-E pesa ben 2.200 kg per la presenza del pacco batterie mentre la Mustang a benzina si ferma a 1.740 kg.

Come andrà a finire: sarà la Mach-E a trionfare sul quarto di miglio o sarà il V8 ad aggiudicarsi la vittoria? C’è solo un modo per scoprirlo: vedere il video qui sopra!

