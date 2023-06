Il sistema di infotainment della Kia Sportage, rispetto al passato, ha compiuto un balzo in avanti: ora si gestisce tutto attraverso un unico schermo che consente di usufruire delle funzioni di intrattenimento, navigazione e connettività. Il Suv coreano punta sul collegamento con una app per consentire di connettere il telefono in auto e a distanza. Ecco come funziona il sistema multimediale.

Sistema di infotainment Kia Sportage: le caratteristiche

Gli schermi della Kia Sportage

La principale novità tecnologica in confronto con le precedenti generazioni di Kia Sportage è l’introduzione all’interno dell’abitacolo del nuovo display curvo del sistema di infotainment.

In realtà, l’insieme è composto da due schermi da 12,3″ uniti tra loro, quello a cristalli liquidi del quadro strumenti e quello, touch, del dispositivo multimediale. Il sistema è dotato di aggiornamenti software over the air.

L’app Kia Connect

Un’altra novità dell’ultima serie di Kia Sportage riguarda la possibilità di connettersi con la propria auto tramite l’app per smartphone Kia Connect. Una tecnologia che consente di collegare il telefono cellulare al sistema multimediale e, quindi di accedere, alle principali funzionalità di bordo.

Tra queste ultime spiccano i servizi Kia Live, la navigazione on-line, il riconoscimento vocale on-line e l’integrazione del calendario dallo smartphone. Non manca sulla Kia Sportage un alloggiamento per la ricarica wireless rapida del dispositivo mobile, con 15 W di potenza.

I servizi Kia Live

Tramite il collegamento con la rete mobile, la Casa coreana offre l’opportunità di ricevere sullo schermo del sistema di infotainment di Kia Sportage diverse informazioni aggiuntive:

Informazioni sul traffico , con aggiornamenti ogni due minuti e possibilità di ricalcolo percorso in tempo reale,

, con aggiornamenti ogni due minuti e possibilità di ricalcolo percorso in tempo reale, Meteo ,

, Stazioni di ricarica e di servizio live a seconda del percorso impostato,

live a seconda del percorso impostato, Parcheggi disponibili live

live Punti di interesse localizzati in tempo reale.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.