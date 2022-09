Ford è rimasta senza ovali blu e non consegna nuove auto

Ford non può consegnare nuove auto a causa della mancanza dell’iconico ovale blu da applicare sui nuovi modelli, almeno negli USA e in UK. L’ultima carenza di pezzi di ricambio non riguarda infatti componenti essenziali che influiscono sulla guida, ma qualcosa di ben più particolare.

Pare proprio che Ford non abbia un numero sufficiente di targhette con l’Ovale Blu da applicare alle sue nuove auto. Da notare che appunto, da un certo punto di vista si tratta di un piccolo oggetto, ma allo stesso tempo di componente indispensabile per una casa automobilistica.

Secondo il Wall Street Journal, la casa automobilistica americana non aveva abbastanza badge da apporre su un recente lotto di veicoli e ha dovuto di conseguenza ritardare la consegna di un intero gruppo di auto. Secondo quanto riportato, Ford ha testato soluzioni alternative come la stampa 3D come soluzione provvisoria per risolvere la carenza di badge, ma il prodotto finito è stato ritenuto inadeguato ed è stato scartato.

Al momento non è chiaro quali siano i modelli interessati, anche se ci risulta che il problema possa riguardare i pick-up come l’F-150, il best seller della casa di Detroit negli USA. La notizia potrebbe preoccupare chi ha recentemente ordinato una nuova Ford, e soprattutto chi ha versato un acconto per la nuova Ford Mustang spera che Ford riesca a risolvere il problema del badge il prima possibile.

Ma vale la pena aspettare la consegna di un’auto nuova settimane o mesi solo per aspettare un badge? Un domanda che al momento non ha ancora una soluzione certa.

