KNT Kiton New Textures x Omar Hassan: la nuova capsule collection

KNT Kiton New Textures x Omar Hassan è una testimonianza della sinergia tra arte e moda, dove la qualità e la sostenibilità si uniscono per creare qualcosa di unico.

Mariano e Walter De Matteis, direttori creativi della linea urbanwear KNT (Kiton New Textures) e terza generazione della famiglia Kiton, hanno scelto di collaborare con l’artista Omar Hassan per la prima capsule del brand. Questa partnership rappresenta un punto di incontro unico tra il mondo della moda e quello dell’arte, uniti da una condivisa passione per l’eccellenza, la sostenibilità e un’estetica ricercata.

Omar Hassan, con le sue radici culturali uniche – cresciuto a Milano da madre italiana e padre egiziano – porta nella collaborazione la sua sensibilità artistica e una prospettiva etica. La sua arte esplora il dialogo tra individui e indaga lo scorrere del tempo attraverso una poetica concettuale, basata su colori, tecnica e un forte contenuto emotivo.

La serie “Time Lines”, nata dall’unione tra KNT e Hassan, nasce dalle tele che l’artista utilizza come muri di lavoro nel suo studio. Lavorando su queste superfici, l’artista mira a catturare il fluire del tempo creativo. Ogni opera viene intitolata e datata dal momento in cui viene montata fino a quando è pronta per essere intelaiata, un processo che simboleggia il costante divenire e la trasformazione.

La capsule, in cui l’arte di Hassan prende vita, riflette la filosofia dell’uomo contemporaneo, immerso in una società veloce e in continuo cambiamento. I capi di questa collezione diventano tele su cui l’artista imprime il passare del tempo, rappresentando simbolicamente l’attitudine dell’uomo moderno: concentrato sul presente e dedicato alle proprie passioni. Colori vivaci, linee e forme vengono trasferiti sui capi, creando un connubio unico tra moda e arte.

La collezione include blousons, t-shirt, felpe con dettagli a contrasto, maglie over-size con spalle calate e un completo formale, gilet e jeans. Ogni capo è caratterizzato da motivi artistici realizzati da Hassan, che aggiungono un tocco di raffinatezza e originalità.

Copyright Image: Sinergon LTD