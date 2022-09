Ford Transit Custom Nugget per gli amanti delle vacanze outdoor

Ford Transit Custom Nugget è il camper realizzato in collaborazione con Westfalia, che è stato concepito per farti sentire a casa anche quando sei in viaggio. Basato sul veicolo commerciale Transit Custom, è in grado di creare una soluzione perfetta per chi vuole vivere esperienze outdoor, riuscendo a gestire tutti gli spazi nel massimo comfort e sicurezza.

Ford Transit Custom Nugget: caratteristiche

L’estrema versatilità del Transit Custom Nugget permette di cambiare facilmente la configurazione dell’interno per la notte, per ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno matrimoniale ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno.

Ricco l’equipaggiamento sul fronte delle tecnologie con una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli. Tra questi il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, il limitatore di velocità intelligente, che consente di rimanere entro i limiti di velocità, e il sistema di mantenimento della corsia di marcia.

Disponibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza da 130CV e 185CV, quest’ultima anche abbinata al cambio automatico. Per coloro che desiderano godere di ulteriore spazio, è disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7 centimetri rispetto a quella standard (lo spazio extra viene utilizzato per fornire una toilette integrata con WC elettrico, dotato di un pannello a scomparsa per garantire la privacy, un frigorifero da 40 litri di capienza e un armadio più grande).

Tra gli allestimenti è disponibile inoltre la versione Transit Custom Nugget Active con un look elegante, che si ispira a quello dei SUV, con il rivestimento scuro che corre intorno ai paraurti, ai pannelli laterali e agli specchietti. Il design è esaltato da cerchi in lega con design Active da 17’’ a 5 razze. Una tenda di serie di 2,6 metri offre maggiore protezione e ombra, consentendo di usufruire di spazio esterno accanto al veicolo.

Questa versione mette a disposizione una serie di elementi che garantiscono e più comfort e benessere mentre si è in viaggio, lontano da casa, anche in condizioni climatiche più rigide. Uno di questi, in grado di rendere più confortevoli le gite invernali e le notti fredde, è la panca posteriore riscaldabile con un sistema che funziona anche quando la panca viene trasformata in un comodo letto matrimoniale.

Il Transit Custom Nugget Active è disponibile con il motore diesel Ecoblue da 2.0 litri da 185CV con una trasmissione a sei rapporti manuale o automatica, a seconda delle esigenze. Completano l’equipaggiamento una serie di tecnologie di assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli.

