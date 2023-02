Le foto spia della Smart #3 dalla Cina

Ormai lo sappiamo, la mitica Smart è diventata cinese sotto il cappello di Geely, e non sarà più la due posti secchi che abbiamo imparato ad apprezzare soprattutto per le dimensioni. Sappiamo anche che Smart #3 è la versione SUV Coupé della #1, più bassa di 80 mm e di 130 millimetri più lunga.

In queste foto spia la vediamo in versione camuffata su una bisarca, nell’ambito di quello che sembra essere un trasporto durante le fasi di test.

Per quanto riguarda il motore, ovviamente sarà elettrico. Ci sarà una versione con motore posteriore da 272 CV ma anche una con due motori elettrici e trazione integrale da 428 CV.

Le immagini pubblicate dal Ministero cinese dei Trasporti per l’omologazione, ci mostrano comunque come sarà la linea di questa Smart per il mercato cinese.

Un design originale, per una Smart che sostanzialmente dovrà riguadagnarsi da zero la fiducia dei clienti, avendo cancellato il proprio DNA da biposto. Ce la farà? Voi cosa ne dite?

