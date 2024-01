Tesla, Volkswagen e ora BYD: si scatena la guerra dei prezzi al ribasso

BYD agita il mercato auto elettriche in Germania con tagli prezzi significativi. L’impatto di questa mossa sui primi clienti che avevano dato fiducia.



Il mercato delle auto elettriche in Germania è segnato da mosse strategiche significative da parte di giganti come Tesla e la cinese BYD. Questo dinamismo è in parte alimentato dalla decisione del governo tedesco di anticipare la scadenza degli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici, una mossa che ha scosso il mercato e influenzato la domanda.

Se Tesla ha inaugurato tempo fa la stagione dei tagli, gli altri non stanno di certo a guardare. In Europa ha risposto per prima Volkswagen, con tagli ai listini della gamma ID per rilanciare le vendite. Adesso è il turno di BYD, con tagli che vanno dal 5% al 15%. Questa tattica di prezzo non solo rinvigorisce la competitività di BYD nel mercato tedesco, ma si inserisce in un contesto più ampio di scontro sui prezzi a livello europeo, un fenomeno precedentemente limitato al mercato cinese.

Secondo quanto riportato da Automobilwoche, BYD ha ridotto del 15% il prezzo della Atto 3, offrendo la versione Comfort a 37.990 euro e la Design a partire da 39.990 euro. Anche per i modelli Dolphin e Seal sono stati applicati tagli rispettivamente dell’8% e del 5%.

Queste azioni potrebbero rappresentare una strategia mirata a consolidare la presenza di BYD in Germania, dove, nonostante gli ambiziosi piani di espansione, le vendite sono ancora piuttosto contenute. Per dare l’idea, nel 2023 le immatricolazioni BYD hanno raggiunto 4.139 veicoli, complessivi.

La situazione attuale pone in evidenza una serie di interrogativi: come reagiranno i consumatori a questi cambiamenti? Come influenzeranno le strategie di prezzo la diffusione delle auto elettriche a livello globale? E, soprattutto, come risponderanno i produttori europei a questa nuova sfida imposta dai giganti internazionali?

Qualcuno penserà ai primi clienti?

Il fulcro della questione è ovviamente una certa “volatilità” dei listini. Questi tagli, benché rappresentino un vantaggio per i nuovi acquirenti, sono visti come un colpo basso per coloro che hanno già acquistato questi veicoli a prezzi più alti. Gli “early adopters”, spesso motivati da un desiderio di sostenibilità ambientale o da un interesse per le nuove tecnologie, si trovano di fronte a una diminuzione del valore del loro investimento.

Non solo, perchè la guerra dei prezzi potrebbe indurre potenziali acquirenti a posticipare l’acquisto in attesa di ulteriori riduzioni, influenzando così negativamente il ritmo di diffusione delle auto elettriche.

La sfida è allora quella di bilanciare i benefici per nuovi acquirenti con il riconoscimento del valore e dell’impegno di coloro che hanno già scelto di abbracciare una marca o un modello che si è da poco affacciato sul mercato.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD