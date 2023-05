Ford punta sulle vendite online saltando i concessionari

Ford sta rivoluzionando il proprio modello di vendita in alcuni Paesi europei, passando a prezzi fissi per i veicoli completamente elettrici e spingendo sulle vendite online. Sebbene il nuovo modello non sia attivo in Italia, secondo Ford questo nuovo approccio commerciale mira a semplificare il passaggio dei clienti ai veicoli elettrici eliminando la negoziazione dei prezzi.

Secondo una ricerca condotta dalla casa automobilistica di Detroit, il 91% dei clienti desidera effettuare gli acquisti online, ma solo se il processo è senza intoppi, e il 77% preferisce prezzi fissi. Il 69% degli intervistati gradirebbe che il nuovo veicolo fosse consegnato direttamente a casa. Per garantire una coerenza di prezzi sia per gli acquisti online che presso i concessionari, Ford sta introducendo il cosiddetto modello di agenzia in tutta Europa.

Martin Sander, direttore generale di Ford Model e in Europa, ha affermato che:

Siamo sulla buona strada per diventare un marchio di auto elettriche entro il 2030, offrendo una gamma unica e completa di veicoli già introdotti e ispirati alla consapevolezza che i clienti EV vedono il mondo in modo diverso. La nostra visione è quella di rendere più facile e attraente che mai per i clienti scoprire, acquistare e possedere il veicolo elettrico giusto per loro, che siano nuovi nell’elettrico o già utenti esperti.

Ford ha confermato che lancerà dieci nuovi veicoli elettrici in Europa entro il 2024, con la Mustang Mach-E già in vendita e l’Explorer completamente elettrico appena presentato. L’approccio innovativo di vendita al dettaglio di Ford è stato presentato durante l’evento Bring On Tomorrow Live a Copenaghen, in Danimarca, dove è stato presentato anche il Courier E-Tourneo.

Se molti concessionari Ford si stanno già adeguando ai programmi di certificazione Model e Certified o Model e Certified Elite EV, altri potrebbero essere riluttanti ad adottare il modello di vendita a prezzo fisso. E’ tutto da vedere se il sistema potrà funzionare anche in Italia, dove l’abitudine di trattare con il concessionario fa parte del processo di acquisto, e dove comunque si sente il bisogno di vedere l’auto dal vivo.

Si potrà osservare lo stato dell’ordine in tempo reale

C’è però un punto in più nel nuovo sistema Ford. L’ovale blu affronta senza timori una grande fonte di frustrazione per gli acquirenti: l’incertezza sulla data di consegna dei nuovi veicoli.

Il nuovo programma online di Ford fornirà una comunicazione chiara con la visibilità dello stato dell’ordine e la possibilità di prenotare i tempi di consegna online. Una bella dimostrazione di trasparenza nei confronti dei clienti.

Arriverà anche negli USA

Sebbene non sia ancora stato menzionato quando o se questo programma di consegna e prezzo fisso arriverà negli Stati Uniti, è probabile che prima o poi venga introdotto, specialmente per i veicoli elettrici. I concessionari in franchising, che sono abituati alla contrattazione dei prezzi come quelli italiani, dovranno adeguarsi a questa nuova tendenza di acquisti online sempre più popolari.

Ford e altre case automobilistiche si stanno rapidamente adattando a nuovi modelli di business. Dal canto loro anche i concessionari dovranno adeguarsi alle novità per poter continuare a contare nel processo di acquisto dell’automobile.

