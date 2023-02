Dalla Cina le foto spia della nuova Tesla Model 2

Se ne parla da tempo, e pare che finalmente si muovi qualcosa sul fronte di Tesla Model 2, ovvero il modello “economico” della casa automobilistica di Elon Musk. Un modello che dovrebbe nascere per fare “volumi” e cambiare da un certo punto di vista l’immagine di Tesla. Non più auto per una clientela facoltosa, ma casa che riesce a produrre auto per tutti o quasi.

Da una parte c’è il taglio di qualche settimana fa dei prezzi di alcuni modelli, dall’altro la voce che la nuova Tesla 2 potrebbe costare attorno ai 25.000 $. Prezzi per gli USA con tanto di incentivi e che non sono minimamente paragonabili alla situazione italiana, dove la nuova DR 1.0 elettrica viene a costare 19.000 euro ma solo con rottamazione.

Se il mese scorso avevamo visto un bel rendering, seppur di fantasia, ora possiamo vedere qualcosa di più concreto. Le foto spia della Tesla Model 2 arrivano dalla Cina, e sotto le pesanti camuffature possiamo iniziare ad intravedere le forme del nuovo modello.

Si tratta di un’auto piuttosto compatta, una hatchback dal taglio sportivo che conserva il musetto ormai iconico dei modelli Tesla. Osservandola in queste immagini, sembra che i designer abbiano voluto giocare un po’ sulle linee della gamma attuale, con un mix tra la Model 3 e Model Y.

I rumors parlano di una autonomia massima attorno ai 400 km e questo, insieme a potenze non esagerate, potrebbe spiegare il prezzo economico. Non c’è ancora nulla di confermato, attendiamo quindi le notizie ufficiali.

