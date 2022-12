Nuova Hyundai i20, le foto spia del restyling dalla Corea

Dalla Corea ci arrivano le foto spia del restyling della Hyundai i20. La prima generazione nacque nel 2008, sostituita dalla seconda nel 2014 fino ad arrivare a quella attuale presentata nel 2020. Un modello che quindi è parte integrante della gamma Hyundai, e che secondo le tempistiche coreane merita un restyling.

Le foto spia ci dicono che non sono previste grandi modifiche, ed essendo appunto un lifting ci saranno unicamente aggiustamenti di design.

Sono possibili cambiamenti nella zona dei fari anteriori, ma soprattutto al posteriore, a nostro avviso la zona meno riuscita nella terza generazione della Hyundai i20.

Nessuna novità invece per quanto riguarda la forma dei finestrini e per la linea di cintura, che rimane esattamente come nel modello attuale.

Al momento non abbiamo notizie su eventuali nuove motorizzazioni da parte di Hyundai, anche se ci sembra difficile che si passi dalla combinazione benzina e mild hybrid ad un ibrido completo.

