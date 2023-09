Le auto elettriche si incendiano davvero così spesso? Cos’è successo all’aeroporto di Sydney.

All’aeroporto di Sydney, l’incendio di una batteria al litio di un veicolo elettrico di lusso ha causato la distruzione di altre quattro auto parcheggiate di fianco. Un incendio a un accumulatore infatti ha la capacità di essere divampante ed espandersi molto in fretta. Tuttavia, sono le stesse autorità competenti a rassicurare sulla sicurezza delle vetture elettriche.

Le auto elettriche sono sicure, ma richiedono manutenzione

Come tutte le auto, anche quelle elettriche devono essere sottoposte a una manutenzione costante. E come tutte le auto, anche quelle elettriche possono uscire con dei difetti di fabbrica più o meno gravi. I media, tanto italiani quanto internazionali, si focalizzano sugli incendi delle auto elettriche dando una percezione sbagliata che siano molto frequenti, ma in realtà si tratta di relativamente pochi casi. La maggior parte delle fonti riporta 25 incendi ogni 100.000 auto elettriche, e 1530 incendi ogni 100.000 auto a combustione interna.

Riguardo all’incendio a Sydney, come riportato anche dal Guardian, è lo stesso Adam Dewberry, sovrintendente del Fire and Rescue NSW, a fare chiarezza dicendo che la batteria dell’auto che ha causato l’incendio allo scalo aeroportuale della maggiore città australiana era danneggiata meccanicamente.

Secondo Dewberry:

se le batterie subiscono danni meccanici o un urto, sono suscettibili a incendiarsi

Per questo, invita tutti i proprietari di un veicolo elettrico coinvolto in un sinistro a recarsi in officine autorizzate per farlo esaminare dai tecnici e intervenire in tempo. Lo stesso Dewberry fa chiarezza anche su quanto riportato dai vigili del fuoco locali, che temevano di essere “sopraffatti” dal crescente numero di incendi alle batterie. Questo è vero, ma ancora una volta sono gli accumulatori di utensili elettrici più piccoli, nonché di monopattini elettrici ed e-bike a destare le più alte preoccupazioni.

Infatti, non è possibile confrontare le batterie delle auto con quelle degli altri mezzi, perché sono completamente diverse. E, sottolinea Dewberry, bisogna rendere consapevoli le persone che le batterie al litio dei veicoli sono molto più a basso rischio. Ciò non toglie, però, che effettivamente un incendio causato da una batteria al litio così grande e complessa, è difficile da domare e richiede enormi quantità d’acqua: da qui, di nuovo, la responsabilità di ogni individuo a far controllare periodicamente la sua vettura.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.