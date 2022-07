Il video del fulmine che si abbatte su un pick up in autostrada è incredibile

Quante sono le probabilità di essere colpiti da un fulmine mentre si viaggia in autostrada? E quante sono le probabilità di essere filmati da un familiare mentre si viene colpiti da un fulmine? Pochissime, ovviamente, ma è quello che è capitato dalla famiglia Whalen mentre si trovavano in autostrada a Tampa, in Florida.

Secondo quanto riportato dalla tv locale WFLA “Si sentiva un leggero ronzio nell’auto quando ci ha colpito, e poi la mia figlia maggiore era seduta accanto a me e mi è saltata in grembo urlando”, ha raccontato il sig Whalen che era alla guida. La moglie ed altri membri della famiglia li seguivano in un’altra auto e hanno ripreso l’incredibile momento con la telecamera del cruscotto.

Fortunatamente nessuno nel veicolo è rimasto ferito, ma il pick up è rimasto “completamente fritto” in seguito all’incontro con il fulmine. Un peccato, perché come si dice in questi casi la sfortuna ci vede benissimo. “Era il pick up dei miei sogni e finalmente ero riuscito a comprarlo. Avevo appena effettuato il terzo pagamento e poi boom. Speriamo che si possa riparare“.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.