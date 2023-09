Isa Yachts Gran turismo 45 M My UV II: l’ultimo gioiello del brand di Palumbo Superyachts è il Gran turismo 45 metri. Un superyacht dalle caratteristiche marcate e da stilemi cari al dna dello storico cantiere anconetano. Un connubio di sofisticata ingegneria navale ed eleganza delle forme che sposa interni dettagliati dai toni caldi e dal sapore contemporaneo.

Palumbo Superyachts ha curato l’ingegneria navale; Enrico Gobbi – Team for Design ha disegnato le linee esterne, mentre Luca Dini Design & Architecture ha sviluppato il design degli interni. Il minuzioso lavoro di carpenteria ha cesellato in modo estremo la fluidità delle linee fino a rendere questa imbarcazione una vera opera d’arte.

Isa Yachts Gran turismo 45 M My UV II: caratteristiche

Ampie finestrature apribili su tutti i ponti e una palette colori armoniosa nei toni dell’oro, del sabbia e del turchese sono gli elementi che connotano gli ambienti interni. Pavimenti in legno rovere naturale posati con disegno irregolare donano a tutti gli ambienti leggerezza. Sezioni di listelli in legno rovere chiaro poggiati su fasce di legno laccato nero sono state inserite alle pareti e sui soffitti per arricchire l’ambiente ma sempre mantenendo un effetto di grande armonia fra gli elementi presenti in ogni area.

Sottocoperta troviamo 4 cabine Vip, due con letti gemelli che si possono accoppiare e due cabine con letto matrimoniale, tutte dotate di bagno privato. A poppa, il beach club è arricchito con chaise lounge, poltrone e bagno. A prua è stata posizionata la zona equipaggio che può ospitare fino a otto persone divise in quattro cabine con bagno, oltre alla confortevole zona dining con lavanderia annessa.

L’ampia cabina armatoriale, a tutto baglio, si trova a prua del ponte principale ed include un ingresso con divano e TV, bagno con doppio lavello e cabina guardaroba. Peculiarità unica di questa area è l’accesso diretto alla lounge esterna di prua attraverso una scala privata.

Il salone principale dispone di un ampio divano a L abbinato a due poltrone con struttura in alluminio color oro e coffee table. Di pregio le due parteti retro-illuminate con frontale in metallo decorato a motivo geometrico che donano all’ambiente un tocco pop. Il grande pozzetto esterno del ponte principale presenta una configurazione dei divani strutturali a semicerchio serviti da side table; i toni del grigio si mischiano al verde smeraldo e acido per dar vita ad un ambiente giovane e fresco. La grande piscina è rivestita in mosaico color argento.

Il ponte superiore ospita, a prua, la plancia di comando e la cabina del Comandante, mentre a centro barca troviamo la zona pranzo tonda con finestrature circolari in grado di aprirsi a 180° sul pozzetto. Quest’ultimo è dotato di divani strutturali, poltrone, due coffee table e diversi pouf.

Il fly deck è stato pensato come una seconda zona dining più informale ed include una zona bar, un tavolo tondo che può allargarsi e accomodare fino a 10 persone e un prendisole.

Scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, ISA GT 45 monta 2 motori CAT C32 ACERT da 1300 cv l’uno grazie ai quali l’imbarcazione può raggiungere la velocità massima di 15,4 nodi ed avere una velocità di crociera a 14 nodi. Il tender da 5 metri è posizionato in un garage con apertura laterale sulla murata di destra del lower deck. Il rescue boat di trova a prua e può essere movimentato, come anche i due jet ski presenti nell’hangar di prua, attraverso una gru idraulica.

