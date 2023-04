F1 GP Baku 2023: griglia di partenza con Leclerc in pole

La griglia di partenza del GP F1 dell’Azerbaijan di Baku ha visto protagonista Charles Leclerc, con il pilota della Ferrari che ha ottenuto la pole position con il tempo di 1:40.203, battendo il leader della classifica Max Verstappen di quasi due decimi. La gara si preannuncia molto combattuta e sarà interessante vedere se il monegasco riuscirà a mantenere la sua posizione di vantaggio. Terzo posto in griglia per Sergio Perez, che ha preceduto Carlos Sainz. Ricordiamo che secondo il calendario di F1 siamo al quarto appuntamento iridato.

La qualifica è stata piuttosto turbolenta, con due sospensioni a causa degli incidenti di Nyck de Vries e Pierre Gasly durante la Q1. Nonostante ciò, la gara è stata molto equilibrata, senza grandi colpi di scena fino alla fine, quando Leclerc ha conquistato la pole position. Quinto posto per Lewis Hamilton, che è stato l’unico pilota Mercedes a qualificarsi per la Top 10, a causa dell’eliminazione di Russell in Q2. Fernando Alonso si è piazzato al sesto posto, seguito dalla McLaren di Lando Norris e dall’AlphaTauri di Yuki Tsunoda, che ha fatto il suo ingresso nella Q3 per la prima volta quest’anno. Chiudono la Top 10 Lance Stroll su Aston Martin e Oscar Piastri su McLaren.

Leclerc si è detto sorpreso dalla sua prestazione, ma ha anche ammesso che sarà difficile restare davanti alle Red Bull in gara. Tuttavia, il pilota monegasco è determinato a fare del suo meglio per mantenere la sua posizione di vantaggio e lottare per la vittoria. In casa Alpine, il weekend è iniziato male con l’incidente di Gasly durante le prove libere, ma il francese è riuscito a qualificarsi per la gara. Ocon, invece, ha chiuso la qualifica in dodicesima posizione.

Da segnalare le buone prestazioni del team Williams, con Alexander Albon che ha chiuso in tredicesima posizione e Logan Sargeant in quindicesima. La battaglia tra Williams e Alfa Romeo Racing si preannuncia molto combattuta, con Bottas in quattordicesima posizione e Zhou in sedicesima. La Haas, invece, ha avuto alcuni problemi elettrici che hanno rallentato Magnussen, che ha chiuso in diciottesima posizione, mentre Hulkenberg si è piazzato appena una posizione davanti al suo compagno di squadra.

Pare proprio che il GP dell’Azerbaijan si preannunci molto interessante e combattuto, con molti piloti pronti a lottare per la vittoria. Sarà una gara da non perdere per gli appassionati di Formula 1, qui tutti gli orari per vedere il Gran Premio. Invece qui la classifica di F1 aggiornata.



F1 GP Baku 2023: griglia di partenza

1ª fila:1. Leclerc, 2. Verstappen

2ª fila: 3. Perez, 4. Sainz

3ª fila: 5. Hamilton, 6. Alonso

4ª fila: 7. Norris, 8. Tsunoda

5ª fila: 9. Stroll, 10. Piastri

6ª fila: 11. Russell, 12. Ocon

7ª fila: 13. Albon, 14. Bottas

8ª fila: 15. Sargeant, 16. Zhou

9ª fila: 17. Hulkenberg, 18. Magnussen

10ª fila: 19. Gasly, 20. De Vries

—–

