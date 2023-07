Gamma Cupra 2024: le principali novità di prodotto riguardano l’offerta di dotazioni ed equipaggiamenti su richiesta per Cupra Formentor e Cupra Born, per Cupra Leon vengono aggiornate anche le motorizzazioni disponibili.

Gamma Cupra 2024: Formentor

L’aggiornamento al model year 2024 per Cupra Formentor riguarda prevalentemente l’offerta di dotazioni optional. Per Formentor spicca l’introduzione degli pneumatici all season per cerchi in lega da 18” di serie e degli pneumatici all season per cerchi in lega da 18” 38/1 e 38/2. Tra i nuovi equipaggiamenti su richiesta della versione VZ arrivano i sedili avvolgenti in Dinamica con inserti in pelle dark brown oltre ai terminali di scarico Akrapovič per la motorizzazione 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG. Inoltre, il BeatsAudio diventa disponibile anche per le motorizzazioni e-Hybrid.

Gamma Cupra 2024: Leon

Dopo mesi di attesa, viene nuovamente introdotto a listino uno dei powertrain più apprezzati e ricercati di gamma Leon: Cupra Leon 2.0 TSI DSG da 245 CV è ora disponibile in versione VZ. Questa motorizzazione , insieme al 2.0 TDI 150 CV e al 1.5 Hybrid recentemente introdotti, completa la gamma motori della compatta ad alte prestazione del brand Cupra.

Gli allestimenti di Cupra Leon vengono razionalizzati: le versioni VZ e VZ Carbon saranno esclusive per i motori con potenza superiore ai 150 kW. Viene introdotto a listino il nuovo Design Pack Extreme pensato esclusivamente per il mercato Italiano che include cerchi da 18” Copper, minigonne laterali Cupra, spoiler al tetto nero, pedaliera in alluminio e gusci degli specchietti in fibra di carbonio per spingere all’estremo il livello di configurazione e personalizzazione di Leon. Il Design Pack Extreme sarà disponibile per tutti i motori abbinati al cambio automatico DSG, sia 5 Porte che Sportstourer. escluse le versioni VZ e VZ Carbon. Inoltre, il gancio traino elettrico è disponibile anche per CUPRA Leon 5 Porte (esclusi motori e-Hybrid e 2.0 TSI 245 CV).

Gamma Cupra 2024: Born

L’aggiornamento al model year 2024 per Born avrà validità a partire dalla settimana di produzione 32/2023. La dotazione standard si arricchirà di due altoparlanti aggiuntivi nelle porte posteriori da 168mm di diametro.

