Garmin Drive 53: il navigatore satellitare per viaggi senza traffico

Garmin Drive 53 è il più recente prodotto della serie Garmin Drive, che propone un dispositivo di navigazione semplice e funzionale. Questo dispositivo dispone di un display touchscreen da 5″ di alta luminosità (risoluzione 800×480) e di un design moderno, che consente agli automobilisti di seguire facilmente il percorso consigliato.

Il navigatore satellitare include dettagliati aggiornamenti cartografici dell’Europa e, se abbinato all’app Drive, utilizza dati in tempo reale per informare gli utenti di eventuali ritardi dovuti a lavori stradali, incidenti e altre condizioni di traffico. Inoltre, offre percorsi alternativi e previsioni meteo, prezzi del carburante e molte altre informazioni utili.

Semplificazione della pianificazione del viaggio

Il navigatore satellitare Garmin Drive 53 offre diverse funzioni pensate per i viaggi in auto, per migliorare l’esperienza dell’utente. Il dispositivo visualizza importanti punti di interesse situati nei pressi del percorso attivo, in modo da permettere agli automobilisti di identificare facilmente soste per il cibo, il carburante e i punti di ristoro, nonché le distanze dalle città successive e le tappe fondamentali del viaggio.

Guida in sicurezza

Il nuovo dispositivo vanta una vasta gamma di funzioni essenziali per aiutare gli automobilisti a viaggiare con facilità, tra cui:

Avvisi al conducente riguardo potenziali pericoli e ostacoli lungo il percorso, con indicazioni relative a zone scolastiche, variazioni dei limiti di velocità, curve strette e altro ancora;

Valutazioni dei viaggiatori di Tripadvisor per trovare i ristoranti, gli hotel e le attrazioni più apprezzate.

Un navigatore satellitare dedicato consente agli automobilisti di seguire facilmente un percorso consigliato senza scaricare la batteria del cellulare o subire interruzioni di chiamata durante la guida;

Compatibilità con le retrocamere di Garmin, per effettuare la retromarcia in tutta sicurezza e monitorare il veicolo;

Connettività Wi-Fi integrata per mantenere facilmente aggiornate le mappe e il software, senza necessità di utilizzare un computer.

Disponibile da subito, Garmin Drive 53 ha un prezzo di vendita consigliato di 169,99 euro, disponibile anche su Amazon.

