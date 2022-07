Cadillac Celestiq: prime foto dell’elettrica da 300.000 $

Cadillac Celestiq sarà la nuova ammiraglia elettrica del marchio americano, secondo modello, dopo la Lyriq che ha appena debuttato negli USA, della nuova famiglia che vede tutti i modelli terminare con desinenza “-eq”.

Con un prezzo di 300.000 $, nei piani di General Motors la Cadillac Celestiq dovrà competere con Tesla Model S e Mercedes EQS, puntando su tanta autonomia e i l celebre Smart Cruise per la guida autonoma. Avrà anche il difficile compito di portare Cadillac su un nuovo livello del lusso: il prezzo, infatti, si avvicina anche a vetture Bentley e Rolls-Royce.

Cosa sappiamo della Cadillac Celestiq

Tra Ioniq 6, Audi A6 e-tron concept, Polestar 5 e ora anche la Cadillac Celestiq, il 2022 sembra l’anno delle berline elettriche, dopo anni in cui abbiamo visto quasi solo SUV. La stessa ammiraglia americana, con la sua silhouette fastback bassa, parla chiaro riguardo al tipo di berline che i costruttori vogliono spingere.

Lato design, molti sono gli elementi in comune con il SUV Coupé Lyriq. All’anteriore, il complesso gruppo fari-griglia, con numerosi elementi LED ed effetto quasi distopico, ma scenografico specialmente a luci basse. Al posteriore, i fari percorrono tutto il lunotto inclinato, arrivando poi ad “abbracciare” il portellone del bagagliaio.

Decisamente curati gli interni, con luci scenografiche che ricoprono letteralmente ogni angolo dell’abitacolo, e sedili in quella che sembra essere pelle, o altri materiali simili, dalle trame intricate e ricercate. Quelli posteriori sono pensati per garantire il massimo comfort, tanto da essere considerati “edonistici” in quel di GM.

Sono infatti dotati di display per l’intrattenimento, numerosi controlli di regolazione e manopole di controllo. Display che, ovviamente, costituiscono anche l’intera plancia, in maniera simile a Mercedes.

Sappiamo che la Cadillac Celestiq sarà prodotta negli stabilimenti GM in Michigan, mentre l’arrivo sul mercato è previsto entro il 2025.

—–

