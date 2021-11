Elon Musk dice che non ha ancora firmato il contratto con Hertz

Elon Musk dice su Twitter che non ha ancora firmato il contratto con Hertz e che comunque le auto vendute a Hertz non hanno sconti.

Elon Musk ha dichiarato al momento non ha ancora firmato il contratto con Hertz, dopo che la società di autonoleggio ha annunciato un accordo che ha portato il valore di mercato di Tesla a superare i mille miliardi di dollari. Si, sicuramente vi ricorderete delle azioni Tesla balzate del 12,6% dopo che Hertz ha detto di aver ordinato 100.000 veicoli entro la fine del 2022.

Tutto bene? Non proprio: Elon Musk ha twittato: “Vorrei sottolineare che nessun contratto è stato ancora firmato“.

Eppure dalla Hertz hanno fatto sapere alla BBC che “Le consegne delle Tesla sono già iniziate. Come abbiamo annunciato la scorsa settimana, Hertz ha fatto un ordine iniziale di 100.000 veicoli elettrici Tesla e sta investendo in nuove infrastrutture di ricarica EV (veicoli elettrici) in tutte le operazioni globali dell’azienda“.

Da sottolineare come l’accordo annunciato la settimana scorsa da Hertz con Tesla è stato il più grande ordine di auto elettriche per una società di noleggio auto. A quanto pare Hertz avrebbe pagato 4,2 miliardi di dollari per avere 100.000 Tesla Model 3 nei prossimi 14 mesi, ossia circa un quinto della propria flotta. Secondo i piani, già a partire dall’inizio di novembre e in espansione fino alla fine dell’anno, i clienti Hertz saranno in grado di noleggiare una Tesla Model 3 presso le sedi aeroportuali e quelle cittadine in alcune aree degli Stati Uniti e in Europa.

Nessuno sconto

E’ un affare per Tesla o per Hertz? A vedere l’andamento in borsa ci guadagna solo Elon Musk, anche perché in un altro tweet ha fatto capire come stanno le cose: “Tesla ha molta più domanda che produzione, quindi venderemo solo auto a Hertz per lo stesso margine che ai consumatori. L’accordo con Hertz non ha alcun effetto sulla nostra gestione economica”.

Ha poi aggiunto: “Per essere chiari, le auto vendute a Hertz non hanno sconti. Stesso prezzo che ai consumatori“.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.