Le differenze di ricchezza tra i vari Paesi si notano anche negli importi delle multe, che possono andare da 9 centesimi a 1 milione di euro.

Le differenze tra le varie aree del mondo sono davvero tante e, incredibilmente, riguardano anche le multe per eccesso di velocità. La compagnia assicurativa australiana Budget Direct ha deciso di impegnarsi in una curiosa ricerca, frugando tra gli schedari globali nell’agosto del 2021 per scovare l’importo più alto delle multe per eccesso di velocità in tutto il mondo.

Differenze che partono proprio all’interno di uno Stato: rimanendo in Australia, l’ammontare di una multa varia in base allo Stato in cui si commette l’effrazione. Per esempio, nel Nuovo Galles del Sud (lo Stato di Sydney), si arriva a 2.350 dollari australiani (1.500 euro) per chi supera il limite di oltre i 45 km/h, mentre nel Victoria (lo Stato di Melbourne), per la stessa infrazione si arriva a un massimo di 793 AUD (506 €).

La multa per eccesso di velocità nel mondo

Nel mondo, comunque, Paese che vai, sistema di multe che trovi. Ci sono Nazioni che hanno imposto delle tariffe fisse, altre che basano la multa sul reddito di base del conducente, come per esempio la Finlandia, che lo ha pensato come metodo equo e per garantire che i più abbienti non considerino le multe come una scocciatura e non di più.

Per capire quanto è costosa una multa in un Paese, Budget Direct ha utilizzato il reddito nazionale medio come riferimento. Ecco, quindi, che il Sudan ha avuto il tasso fisso più basso. Ma in ogni caso, non sono stato inclusi i costi di spese extra per i recidivi, o chi guida in modo spericolato.

Stando ai risultati, gli Stati Uniti risultano la Nazione con le multe più salate in tutto il Nord America, con un importo massimo di 2.000 dollari, e pare essere l’Oregon lo Stato federato più severo, che valuta le “violazioni stradali di classe A – D con multe da 250 a 2.000 dollari”. Il Nebraska, per esempio, superare il limite di 30 km/h presenterà un conto di “appena” 200 dollari. In Sud America, invece, è l’Argentina ad essere la più severa, con una multa massima di 3.716 dollari USA.

Bisogna andare in Africa per trovare lo Stato con la multa più economica al mondo (ovviamente economica per europei e nordamericani): in Sudan, infatti, la multa fissa è di appena 9 centesimi.

L’Europa è la più cara

Ma è il Vecchio Continente a presentare le multe per eccesso di velocità più care: le 20 multe più salate mai emesse sono tutte state emesse da paesi europei. Le prime tre in Svizzera, seguita da Belgio, Regno Unito (una ciascuno), mentre le restanti 15 in Finlandia.

La multa più salata è stata emessa nell’agosto 2010, sulla A12 tra Berna e Losanna, appunto in Svizzera, ai danni di uno svedese di 37 anni che a bordo di una Mercedes SLS AMG andava a 290 km/h, e si è ritrovato un conto superiore a un milione di euro (meritatissimi). Sempre in Svizzera, sempre nel 2010, ma a Gennaio, un uomo su una Ferrari Testarossa è stato beccato a procedere a circa 135 km/h su una strada con limite a 80, trovandosi a pagare una multa di 288.000 euro.

Quella più “irritante”, però, viene dalla Finlandia, dove una persona si è trovata a dover pagare 124.000 euro per una velocità di appena 50 km/h.

