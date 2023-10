Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged: debutta il secondo capitolo del videogame tutto italiano

Noi avevamo provato il primo capitolo, ma dal 19 ottobre è disponibile il secondo capitolo Hot Wheels Unleashed 2, il cui lancio è celebrato da un trailer realizzato ad hoc.

La licenza è Mattel, ma il gioco è tutto italiano. Viene infatti sviluppato dalla software house italiana Milestone, la stessa che sviluppa anche Monster Energy Supercross, ma anche i videogiochi ufficiali di Moto GP e Superbike, per un totale di oltre 50 titoli. Disponibile per Play Station 4 e 5, Xbox One e Series S/X, Nintendo Switch e PC, ha un prezzo a partire da 49,99 € per l’edizione Standard, che salgono a 69,99 € e 89,99 € per le edizioni Deluxe e Legendary.

Cosa cambia in Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

Un cambiamento prima di tutto grafico, per il nuovo capitolo. Ma ci sono anche tanti cambiamenti nel gameplay che lo rendono sicuramente più interessante e approfondito, ma senza dimenticare mai lo spirito sbarazzino e giocoso di queste vetture stravaganti, che colpiscono soprattutto gli Under 35, che con le macchinine di Hot Wheels ci sono cresciuti.



In questo caso, c’è anche una storia. Uno scienziato pazzo che ha sviluppato un macchinario per rimpicciolire delle creature mostruose che attaccano ciclicamente i protagonisti del gioco, un ragazzo e una ragazza. Mostri che vanno sconfitti non a suon di pugni, ma vincendo le gare con le Hot Wheels in ambientazioni ancora una volta riprese dai vecchi set di giocattoli, e che si fanno naturalmente via via più complicati.

La scelta è nuova rispetto al primo capitolo, ma non rispetto a Hot Wheels, perché riprende le pubblicità tra anni Novanta e Duemila in cui in ogni pista delle macchinine c’erano nemici da sconfiggere lanciandogli contro proprio le macchine.

Ma non solo questo. Ci sono anche le gare ad eliminazione, e tre nuove categorie di veicoli divisi in Moto, Quad e Monster Truck, che si dimostrano ancora più personalizzabili e colorati. E poi, il nuovo track builder. La possibilità di costruire dei percorsi secondo il proprio gusto c’era anche nel primo capitolo, ma Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged presenta ancora più funzioni, aumentando le possibilità di creazione con una più grande varietà degli oggetti e più opzioni di modellazione, in modo da stimolare la creatività.

E poi, cambia anche il gameplay, con la possibilità di saltare regolando persino il proprio tempo in aria, e con maggiori livelli di profondità, che consentono di interagire con gli ostacoli o infastidire i nemici buttandocisi addosso.

Questa campagna a giocatore singolo, poi, fa anche da tour di tutte le novità inserite da Milestone all’interno di questo capitolo come le gare ad eliminazione o le tre nuove categorie di veicoli: monster truck, quad e motociclette. Dove sono stati fatti i passi avanti più importanti, però, è nel track builder, ovvero il sistema che ci permette di costruire la nostra pista delle hot wheels personalizzata. Qui sono state aumentate le opzioni sia in termini di varietà degli oggetti sia della loro manipolazione per rendere il titolo ancora di più uno strumento creativo.

