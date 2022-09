Le foto spia della Hyundai Ioniq 5 N mentre ricarica alla colonnina

Che sia in arrivo la sportivissima Hyundai Ioniq 5 N è ormai fuori di dubbio. Mentre in rete circolano rendering e grafiche varie, ecco in queste foto spia il prototipo impegnato su strada e mentre effettua una ricarica elettrica alle colonnine.

L’avvistamento avvenuto in Corea è particolare, perchè da quanto ci risulta ma questo prototipo dovrebbe avere la carrozzeria corretta nascosta sotto la camuffatura.

Dall’esterno non ci sono cambiamenti visibili in queste foto spia, a parte l’assetto più basso e i pneumatici Pirelli larghi e bassi. Sicuramente Hyundai ha rivisto l’assetto rispetto alla versione standard, con sospensioni più rigide e i freni più grandi che aiuteranno la Ioniq 5 N nella stabilità.

I pneumatici più larghi hanno costretto Hyundai ad aggiungere dei piccoli parafanghi sui passaruota, come possiamo vedere, anche se non sembrano proprio pronti per la produzione.

Possiamo notare lo spoiler anteriore più profondo e dall’aspetto più sportivo che rende questa Ioniq più aggressiva. Sul retro si nota anche un grande spoiler sul tetto e quello che sembra essere un diffusore nel paraurti posteriore.

I modelli avevano già una carreggiata più larga e qui, sulla versione di serie, i parafanghi più larghi sono ovviamente più integrati. Questi sono necessari per mantenere le grandi ruote e i freni sotto la carrozzeria. N.

Pensiamo che le camuffature ispirate alla N nascondano dei paraurti dall’aspetto più sportivo per abbinare l’aspetto esteriore all’atteso incremento di potenza.

Anche gli interni riceveranno probabilmente alcuni tocchi N, con sedili sportivi, un volante sportivo e, naturalmente, alcuni loghi N. La potenza sarà molto probabilmente analoga a quella della Kia EV6 GT, il che significa almeno 585 cavalli di potenza. Scriviamo “almeno”, perchè non è escluso che Hyundai faccia valere il proprio status di marca impegnata nei rally per concedere qualche cavallo a questa Ioniq.

