Genesis ha confermato ufficialmente che lancerà la GV60 in Europa quest’anno, aggiungendo che inizierà presto ad accettare i pre-ordini. La GV60, della quale ci eravamo occupati nell’occasione del debutto negli USA, sarà il sesto modello della gamma europea di Genesis, e il primo EV dedicato della casa automobilistica che condivide l’architettura E-GMP con la Hyundai Ioniq 5 e la Kia EV6.

Genesis GV60 è attualmente il modello di ingresso nella gamma, un crossover posizionato sotto i più grandi SUV GV70 e GV80. Gli acquirenti europei otterranno tutte e tre le varianti del powertrain, insieme a una lunga lista di attrezzature standard.

La Premium base è solo RWD con un singolo motore da 225 CV (168 kW). La Sport AWD combina un motore da 214 CV (160 kW) sull’asse anteriore e ulteriori 99 CV (74 kW) sull’asse posteriore, per una potenza combinata di 313 CV (234 kW). Infine, l’ammiraglia Sport Plus ha due motori da 214 CV (160 kW), che producono complessivamente 429 CV (320 kW), e offre una modalità Boost e una modalità Drift.

La batteria standard da 77,4 kWh offre fino a 451 km di autonomia massima nella Premium, 400 km nella Sport, e 368 km nella Sport Plus. Grazie alla capacità di ricarica ultra-veloce da 350 kW, la batteria può caricarsi dal 10 all’80% in 18 minuti, e può anche trasformare l’auto in una fonte di energia mobile.

La Genesis GV60 è dotata di serie di tutti gli ultimi ADAS e di altre caratteristiche high-tech come il touchscreen da 12,3″ per l’infotainment e la ricarica wireless del telefono. Gli optional includono sedili riscaldati, tetto apribile panoramico, specchietti laterali digitali e il sistema audio Bang & Olufsen da ben 17 altoparlanti. La casa automobilistica coreana ha detto che i prezzi per la versione europea della GV60 saranno annunciati in una data successiva.

Genesis è arrivata in Europa l’estate scorsa, con una gamma corrente che comprende la berlina G70, il SUV GV70, la berlina G80 ed il SUV GV80. GV60 sarà seguita da altri due modelli completamente elettrici entro la fine del 2022. Dal 2025, Genesis si dedicherà alle sole auto elettriche, con una gamma a zero emissioni entro il 2030 e l’obiettivo della neutralità del carbonio entro il 2035.

