Hotel Hyundai Essex: ha ufficialmente aperto al pubblico l’Hotel Hyundai, il primo hotel al mondo alimentato da un’auto, una Hyundai Ioniq 5, che offre per un periodo di sole tre settimane l’esperienza off-grid più esclusiva del 2022 al limitare della Foresta di Epping, in Inghilterra.

Situato nell’Essex, a solo un’ora dal centro di Londra, l’Hotel Hyundai ruota attorno a un lussuoso cottage e si articola in tre aree: la suite, il ristorante e il cinema.

Hotel Hyundai Essex: suite, cinema e ristorante

Un cottage di fascia alta firmato da Colemans Farm, con tutto ciò che gli ospiti possono aspettarsi da un boutique hotel di lusso. Dalle luci a tutti i comfort, ogni elemento è alimentato da Ioniq 5 e dalla sua tecnologia Vehicle-to-Load (V2L).

Nessun hotel è completo senza un bar e un ristorante e l’Hotel Hyundai non fa eccezione. Il menu e la carta dei cocktail sono stati curati da Grace Dent, con un’offerta di cibi e bevande innovativa e sostenibile come l’auto che la alimenta, con ingredienti di provenienza locale dell’Essex. Oltre a mangiare in terrazza e cucinare sul fuoco, gli ospiti possono usufruire dell’area bar e del ristorante, che dispone di una caffetteria Ioniq 5, con caffè espresso sapientemente preparato grazie all’alimentazione dall’auto.

Per concludere la serata, gli ospiti sono invitati a godersi un film, con proiettore, altoparlanti e una macchina per popcorn alimentati dalla funzione V2L del modello, per vivere una vera esperienza cinematografica immersi nella natura.

Ioniq 5 può alimentare l’hotel e le attività collegate fornendo alimentazione in corrente alternata a 110/220 V fino a un massimo di 3,6 kW di consumo energetico.

L’Hotel Hyundai è aperto per 14 notti, fino al 5 novembre, dal mercoledì alla domenica.

