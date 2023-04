Valsport Start: la nuova sneaker in limited edition

Valsport Start è la nuova limited edition per questa stagione primavera estate 2023. Cinque le proposte nei mix varianti colore super vivaci e di tendenza, per una sneakers dal design avanguardistico e contemporaneo.

La limited edition Start è dinamica e trendy, è la sneakers giusta e adatta per chi vuole vestire con outfit sempre alla moda e glamour per sentirsi speciale, unico e sofisticato, ma anche per chi vuole una sneakers dalle alte prestazioni tecniche, da indossare durante camminate veloci.

Ideale per chi segue uno stile di vita spensierato, giocoso anche se a volte un po’ fuori dagli schemi. E’ la sneakers perfetta per chi non ha paura di osare e di chi non si arrende al solo bianco o nero, ma anzi, ama circondarsi di colori super happy.

Altissima è la tecnologia dei materiali: dalla tomaia in Nylon Vintage 19/J, super resistente, che protegge da strappi e abrasioni offrendo alla Start la massima resistenza, alla tintura in bottale che, in piccole quantità e con metodo artigianale, dona un aspetto used alla sneakers.

L’unicità delle striature è da ritenersi un pregio dovuto al tipo di lavorazione che il tessuto acquisisce nella fase di tintura. Infine la suola è una vera rivoluzione del passato, oggi icona del presente, disegnata e realizzata da Valsport in una concezione heritage/running che fa di Start la sneakers più flessibile, più leggera e confortevole del brand veneto!

