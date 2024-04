La nuova icona della primavera 2024 è la sneaker DBS Oly di Santoni che si distingue per la sua estetica minimalista arricchita da dettagli sofisticati.

La primavera 2024 segna l’arrivo di una nuova icona: la DBS Oly, l’ultima creazione di Santoni che ridefinisce il concetto di sneaker con un approccio che fonde l’estetica retrò a un moderno spirito contemporaneo. Questa novità si distingue per le sue linee minimal ma estremamente ricercate.

La DBS Oly presenta una silhouette essenziale, ispirata alle classiche tennis trainers degli anni ’70, con una struttura leggera che ne facilita l’uso quotidiano. La scelta di una palette di colori vivaci, abbinata a una suola in gomma dalle tonalità naturali, conferisce a questa sneaker un aspetto fresco e al contempo sofisticato. L’elemento distintivo della DBS Oly è l’iconica double buckle con bordi zig-zag, un dettaglio signature di Santoni che, originariamente appartenente al mondo delle calzature formali, viene qui reinterpretato in chiave moderna.

Questo modello si propone in una varietà di versioni, che vanno dalle più sobrie tono su tono, fino ad arrivare a combinazioni più audaci che vedono l’uso di pelle e dettagli in suede di colore a contrasto. Ogni variante della DBS Oly è pensata per infondere energia e un tocco di raffinatezza sportiva a qualsiasi look, per chi non vuole rinunciare all’eleganza nemmeno in chiave casual.

Questa novità è destinata a diventare un must-have, grazie alla sua capacità di coniugare il comfort di una sneaker alla raffinatezza e all’innovazione che da sempre contraddistinguono Santoni.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Santoni

Copyright Image: Sinergon LTD