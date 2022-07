Santoni per AMG sneakers 2022: la collezione speciale per il 55 anniversario

Santoni per AMG sneakers 2022: in occasione dei 55 anni del leggendario marchio automobilistico Mercedes-AMG, Santoni ha creato una collezione senza eguali. Conciliando due mondi diversi, la collezione Santoni per AMG è una dimostrazione di design meticoloso, forme audaci e innovazione, esaltata per celebrare questo importante anniversario.

La collezione esprime un carattere deciso e una forte spinta innovativa. La gamma di calzature spazia dalle sneakers pensate per il giorno e la notte, pratiche e invidiabili, agli stivali. I volumi sono decisi, con accenti sportivi e high-tech, caratterizzati da materiali ricercati e colori straordinari.

Sneakers in morbido vitello caratterizzate da insolite sfumature, stivaletti in pelle liscia ed anche metallizzata con rivoluzionario fondo carrarmato in gomma arancione per un accenno di modernità ed attitudine urbana, racer boxer boots reinterpretati con una suola in gomma a contrasto e un cinturino imbottito per una protezione aggiuntiva alla caviglia. I prodotti testimoniano l’expertise di Santoni nell’artigianalità e nel design, donando alla calzatura una nuova svolta audace per attirare un pubblico più ampio.

Il Racer Boxer Boot è la reinterpretazione del primissimo modello Santoni for AMG creato nel 2007: una scarpa da corsa, alta, omologata e certificata dalla FIA per la guida professionale, spiega Giuseppe Santoni. Questo Racer Boxer concepito per il 55º Anniversario di AMG è una interpretazione più lifestyle e lussuosa della racing attitude.

Santoni realizza a mano ogni creazione con meticolosa maestria artigianale, e proprio come AMG, mantiene standard elevati in tutto ciò che realizza. Promuovendo al centro dell’azienda la filosofia della dedizione totale all’artigianato, le scarpe Santoni hanno saputo combinare con successo il tradizionale stile italiano con la moda contemporanea.

Per catturare la collezione nel miglior modo possibile, AMG e Santoni hanno immortalato le nuove calzature in azione, con lo sfondo di una Madrid mozzafiato, nel cuore della notte.

