Enterprise Japan collezione autunno inverno 2022: il brand di sneakers e abbigliamento streetwear italiano fondato nel 2021 da Eli Group, presenta la collezione per la stagione invernale e sfodera Blanco come testimonial.

Le sneakers made in Italy, realizzate con pellami di qualità, sono composte da una tomaia in vitello con inserti e dettagli colorati apposti in serigrafia e una suola antiscivolo nella quale è impresso il simbolo del brand, in grado di rendere ogni calzatura Enterprise Japan unica e inimitabile.

La grande attenzione nel mix dei colori e nei dettagli, come la linguetta in spugna foderata in pelle color latte, l’utilizzo di pelle bottalata, ricami e talloncini colorati a contrasto fanno sì che le calzature di Enterprise Japan siano delle piccole opere d’arte da collezionare.

La proposta apparel, che completa quella delle sneakers, si è ormai sviluppata in una collezione composta da t-shirt e felpe, maglioni in jacquard, puffy jacket e pantaloni in cotone felpato dal fit morbido. Tutti i capi della collezione autunno inverno 2022 2023 sono personalizzati da stampe serigrafiche 3D e da patch ricamate a contrasto.

Enterprise Japan collezione autunno inverno 2022: le immagini della campagna con Blanco

