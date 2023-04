Stilride 1: lo scooter elettrico in metallo ispirato agli origami

Arriva dalla Svezia lo scooter elettrico Stilride 1, completamente in metallo. La start-up Stilride è riuscita nell’impresa di utilizzare un solo foglio di metallo per realizzare uno scooter elettrico unico al mondo, anche perchè la sua costruzione è a basso impatto ambientale rispetto alla concorrenza. Ispirato all’arte dell’origami, Stilride 1 composto da un’unica lamina.

Stilride afferma che la sua tecnica di produzione riduce la necessità di lavoro manuale sulla linea di assemblaggio, riduce gli sprechi di materiali, riduce il peso totale e consente la produzione in piccole fabbriche regionali, riducendo i trasporti di materie prime e prodotti finiti.

L’azienda afferma che rispetto a uno scooter tradizionalmente realizzato equivalente, il Stilride 1 è del 40% più leggero, ha il 70% di componenti strutturali in meno, costi di materiale inferiori del 20% e costi di produzione inferiori del 25%. Non solo: tutti gli scarti di acciaio e il corpo stesso sono riciclabili al 100%. E c’è da dire che, almeno in foto, Stilride 1 ha anche un bell’aspetto.

Lo scooter elettrico presenta un motore a mozzo posteriore che produce 280 Nm di coppia massima, portandolo a una velocità massima di 100 km/h. L’alimentazione è fornita da un pacchetto batterie al litio da 51V/5,1 kWh, che offre un’autonomia di circa 120 km con una carica di quattro ore.

Altre caratteristiche includono ruote da 3,50 x 13 pollici, freni a disco ISR con sistema di frenata antibloccaggio a due canali Continental, oltre alla sospensione anteriore e posteriore. L’intero scooter elettrico pesa circa 130 kg, batteria inclusa.

Il prezzo è di 15.oo0 euro, ed ogni scooter della prima produzione sarà realizzata su ordinazione artigianalmente presso il laboratorio STILRIDE di Stoccolma, con le prime consegne nel 2024. La prima serie si chiamerà “Limited Founders Edition”, saranno numerate e con finiture nere.

Una data ufficiale di lancio per la Stilride 1 sarà annunciata quest’estate, gli interessati all’accesso anticipato possono richiedere maggiori informazioni sul sito web.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.