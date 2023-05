Gli consegnano un Mahindra XUV700 benzina ma gli mettono il gasolio

Il giorno della consegna dell’auto nuova è di solito molto entusiasmante, ma, in India, non è andata così per lo sfortunato proprietario di un Mahindra XUV700, al quale, proprio il giorno della consegna, il rivenditore ha fatto il pieno di diesel a un’auto che invece è a benzina.

Un errore raro, che si può risolvere, e che però può essere particolarmente dannoso se non ce ne si accorge.

Un errore incredibile!

A questo punto, dovendo proprio sbagliare, sarebbe stato meglio riempire un’auto a gasolio con la benzina, perché fa meno danni al motore rispetto al contrario. Se siete curiosi, ecco cosa succede quando si sbaglia carburante, e cosa è necessario fare.

Ma torniamo alla nostra storia, con il proprietario della Mahindra XUV700 che ha raccontato di aver preso in consegna il veicolo, ma il giorno dopo, usandola, si è accorto di inspiegabili elevati consumi di carburante: questo perché il rivenditore aveva per errore riempito l’auto con il diesel.

Non c’erano rischi di incendio, fortunatamente, e il rivenditore, resosi conto dell’errore, si è attivato immediatamente per risolvere il problema, facendo un controllo dei danni. Ha provveduto a svuotare completamente il gasolio e lo ha riempito nuovamente, stavolta con i carburante giusto. Comunque, il cliente ora ha chiesto una soluzione completa, coinvolgendo anche il Customer Care di Mahindra.

Ma cosa sarebbe successo se il proprietario non se ne fosse accorto subito? Come noto, benzina e diesel, pur derivando entrambe dal petrolio, hanno caratteristiche molto diverse. Il diesel è meno infiammabile, e anzi ha un punto di infiammabilità più alto. Per bruciare, richiede un’elevata compressione per bruciare, al contrario della benzina, che necessita solo di una scintilla.

Inoltre, il diesel ha anche proprietà lubrificanti, e i due carburanti sono diametralmente opposti per contenuto di ottano e cetano: la benzina ha quantità di ottano fino a 95 volte più alte rispetto al diesel, e 15-20 più basse per quanto riguarda il cetane. Per questo, quando si riempie un’auto a benzina con il diesel, il motore farà fatica a funzionare non capendo il carburante. Le cose vanno meglio se c’è una miscela di benzina e diesel, che fa meno danni.

Infatti, riempiendo solo di diesel un benzina, le sue proprietà lubrificanti andranno ad accumularsi intorno a tubazioni, pompe, iniettore e camera di combustione, compromettendone l’efficienza.

