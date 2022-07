Hyundai lavora su una city car elettrica a meno di 20.000 euro

Hyundai sta lavorando a una city car elettrica a meno di 20.000 euro che intende lanciare in Europa come nuovo modello base. L’auto della quale non si conosce il nome, potrebbe essere il successore della Hyundai i10, uscita nel 2020, e si unirà ad altri 11 veicoli elettrici che Hyundai intende lanciare nel continente entro il 2030.

Non ci sono ancora date, tant’è che la produzione è ancora lontana, ha dichiarato ad Automotive News Europe il responsabile marketing di Hyundai Motor Europe, Andreas-Christoph Hofmann, che in realtà sta festeggiando l’arrivo della Ioniq 6.



Secondo Hoffman “Tutti nel settore sanno che l’obiettivo di questo tipo di automobili è di 20.000 euro”. Ha aggiunto, tuttavia, che le auto elettriche piccole sono difficili da realizzare perché il prezzo basso ed il peso elevato delle batterie rendono difficile lo sviluppo di veicoli leggeri ed economici.

C’è da aggiungere però che senza una data quantomeno ufficiosa, Hyundai potrebbe rimanere un passo dietro a Cupra, che prevede di rilasciare la sua UrbanRebel, un’auto elettrica da 20.000 euro, entro il 2025.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.