Hyundai Kona Electric DAN Europe: 25.000 chilometri attraverso 17 paesi

Per il Sustainable Tour 2021, Hyundai ha messo a disposizione un esemplare di Kona Electric che ha percorso 25.000 km attraverso 17 paesi.

Hyundai Kona Electric DAN Europe: l’organizzazione internazionale medica e di ricerca senza scopo di lucro dedicata alla salute e alla sicurezza dei subacquei, ha recentemente completato il suo primo Sustainable Tour. Viaggiando a bordo di un esemplare di Kona Electric, i due ambassador Alana Alvarez e Manuel Bustelo, ambassador di DAN Europe, hanno percorso quasi 25.000 chilometri attraverso 17 paesi con l’obiettivo di sostenere la causa di pratiche e politiche commerciali più sostenibili presso gli stakeholder delle nazioni attraversate dal tour.

Hyundai Kona Electric DAN Europe: il Sustainable Tour

Praticando immersione da molti anni, Alvarez e Bustelo hanno visto come l’ecosistema marino sia cambiato drasticamente. Non solo lo sbiancamento dei coralli è ormai un problema globale, ma anche i grandi animali marini stanno diminuendo di numero. Per prendersi cura di questi ecosistemi marini, è necessario creare un cambiamento e riconnettersi con la natura.

Hyundai va oltre la semplice espansione della sua gamma elettrificata e realizza il suo obiettivo di “Progress for Humanity” in diversi modi. L’azienda ha iniziato una partnership con l’organizzazione per la conservazione degli oceani Healthy Seas, che recupera le reti abbandonate e altri rifiuti dagli oceani. Grazie alla partnership, più di 78 tonnellate di reti da pesca e rifiuti abbandonati sono stati recuperati dall’oceano nel 2021 e riciclati in un’economia circolare per creare prodotti sostenibili.

Per ragioni simili, Hyundai ha sostenuto DAN Europe nel suo Sustainable Tour: la cooperazione mira a costruire un futuro più sostenibile per la vita sia sott’acqua che sulla terraferma. Ad oggi, più del 75% dei modelli Hyundai in Europa è disponibile in versione elettrificata, e dopo il 2025 si prevede che l’elettrificazione raggiungerà il 100% della gamma.

La missione del DAN Europe Sustainable Tour 2021 è quella di promuovere stili di vita sostenibili e la corporate responsability per migliorare la salute degli oceani. Durante il viaggio, gli ambassador DAN Europe hanno incontrato istituzioni, decisori politici, aziende sostenibili e la comunità subacquea per affrontare le minacce all’oceano, come l’aumento dei livelli di anidride carbonica, l’inquinamento plastico e chimico e la perdita di biodiversità.

Il Sustainable Tour è iniziato l’8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani. Per celebrare questo giorno speciale, i dipendenti di DAN Europe hanno ripulito una spiaggia vicino alla loro sede di Roseto degli Abruzzi, in Italia. Nel corso di quasi sei mesi, gli ambassador hanno viaggiato attraverso 17 paesi europei, tra cui Italia, Svizzera, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slovenia. Durante il viaggio attraverso l’Europa, Alvarez e Bustelo hanno incontrato numerosi stakeholder, tra cui CEO e fondatori di numerose aziende, ONG e start-up che lavorano con prodotti sostenibili. Il team di DAN Europe ha avuto incontri per avviare conversazioni approfondite e stimolare le idee sulla sostenibilità degli stakeholder.

Oltre a questi incontri con gli stakeholder, gli ambassador hanno cercato di coinvolgere quante più persone possibile. Alvarez e Bustelo hanno parlato con i biologi marini dei grandi animali marini e dell’estrazione mineraria in acque profonde, una grave minaccia per gli ecosistemi sottomarini. Hanno anche tenuto seminari sull’importante ruolo dei subacquei nella salvaguardia della salute dell’oceano. Il team di DAN Europe, inoltre, è sceso nelle strade per chiedere alle persone cosa ne pensassero dei rifiuti di plastica.

Hyundai Kona Electric DAN Europe: attraversare l’Europa

Per sostenere i due ambassador nel loro tour sostenibile transeuropeo, Hyundai ha fornito a DAN Europe una Kona Electric. Il SUV compatto Hyundai è dotato di un powertrain completamente elettrico, in modo da poter attraversare i vari paesi emettendo sempre zero emissioni. Il team DAN Europe ha guidato la versione di Kona Electric con batteria da 64 kWh, che vanta un’autonomia di guida di 484 chilometri (ciclo WLTP).

Durante il loro viaggio attraverso l’Europa, il team DAN Europe ha imparato a comprendere l’attitudine dei diversi paesi verso i veicoli elettrici e a dissipare la disinformazione su di essi. Rispetto ad altre parti d’Europa, i cittadini dei paesi scandinavi, dove i veicoli elettrici sono più comuni, erano più interessati al loro viaggio attraverso l’Europa con un veicolo elettrico. Tuttavia, tutti gli europei hanno espresso curiosità quando sono venuti a conoscenza del Sustainable Tour e dei veicoli elettrici.

