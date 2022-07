Hyundai N Vision 74 è una meravigliosa supercar a idrogeno

Insieme all’elettrica RN22e è stata presentata l’ancor più bella Hyundai N Vision 74, laboratorio su ruote ibrido con tecnologia fuel cell a idrogeno che rappresenta l’altro volto della sostenibilità di Hyundai N.

Si ispira all’eredità di Hyundai Motor, rappresenta la visione sostenibile di N annunciata nel 2015, ed è l’incarnazione moderna della Hyundai Pony Coupé del 1974 disegnata da Giorgetto Giugiaro, la stessa che ha ispirato le linee della Hyundai Ioniq 5. Quest’ultima, tra l’altro, sarà la prima vettura elettrica ad essere parte della gamma della divisione sportiva del marchio, perché nel 2023 debutterà la Hyundai Ioniq 5 N.

Vintage con propulsori del futuro

Il design della Hyundai N Vision 74 è splendido, con le sue linee vintage rinfrescate dai gruppi ottici Parametric Pixel, dai cerchi e dalla tecnologia che ne fanno quasi un’operazione di restomod.

La vettura ha infatti ereditato la superficie pura, il profilo dinamico, persino il colore e l’iconico montante B della concept Pony Coupé del 1974, per riflettere “il rispetto e l’apprezzamento che abbiamo per la dedizione e la passione dietro alla concept Pony Coupé” ha dichiarato SangYup Lee, Vice presidente esecutivo e capo del Hyundai Design Center.

La tecnologia di bordo vede un cockpit tutto incentrato sul conducente, con miscela di elementi storici e moderni: il cluster è digitale, ma i pulsanti sono analogici.

L’auto è lunga 4,9 metri, larga 1,9 e alta appena 1,3, mentre il passo è di 2,9. Si tratta del primo laboratorio di laminazione ad alte prestazioni basato sul sistema di celle a combustibile a idrogeno più avanzato mai progettato da Hyundai N.

È la seconda concept car prestazionale con questa tecnologia, che segue la Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo del 2015, presentata in occasione del lancio del marchio N per immaginare un futuro fatto di auto sportive a idrogeno.

La N Vision, tuttavia, vuole fare ancora meglio, vuole essere una rappresentazione concreta del “divertimento da guidare”, e dell’immaginazione. Lato tecnico, il team ha sviluppato una struttura ibrida che unisce una batteria elettrica a un sistema Fuel Cell Electric Vehicle, su una piattaforma completamente nuova.

Qui, con le celle combustibili che alimentano la Hyundai N Vision 74 insieme alla batteria, c’è una migliore efficienza di raffreddamento, e inoltre le due fonti di alimentazione possono essere usate in base alle diverse condizioni di guida.

Ciò permette inoltre una migliore distribuzione della coppia grazie ai due motori posteriori, per un’esperienza di curva più precisa e reattiva e senza mai rischio di surriscaldamento.

La vettura gode di un ottimo equilibrio tra prestazioni e temperature grazie al sistema di raffreddamento a tre canali.

