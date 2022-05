Hyundai si lancia nel futuro dei camper con Staria da 4 e 11 posti.

Hyundai Staria Lounge Camper è disponibile per quattro persone o in una versione semi-camper per 11 persone. Il pezzo forte della serie è lo Staria Lounge Camper 4, un classico di medie dimensioni destinato a ospitare comodamente una famiglia di quattro persone.

Hyundai Staria Lounge Camper: caratteristiche

Utilizzando un tetto sollevabile elettricamente, il Camper ospita due persone su un letto superiore e altre due sul letto posteriore pieghevole in basso. Durante la guida, ospita tutte e quattro le persone sui sedili anteriori e sulla panca a due posti.

Il Camper, generosamente equipaggiato, comprende una cucina laterale con lavello e frigorifero da 36 litri. Offre una sala da pranzo sia all’interno che all’esterno grazie a un tavolo interno pieghevole e un tavolo posteriore scorrevole per mangiare all’aperto posizionato sotto il portellone posteriore. La panca posteriore della terza fila non offre posti a sedere, ma può diventare un salotto reclinato prima di usarla come sezione posteriore del letto.

Per gestire il piccolo ma capace Camper è disponibile un centro di comando touchscreen da 12.1 pollici montato sopra la cucina. Offre il controllo e il monitoraggio dei sistemi come l’illuminazione, il clima e il tetto a scomparsa. Il camper include anche serbatoi standard da 70 litri di acqua dolce e 40 litri di acqua di scarico, una batteria e l’allacciamento elettrico a terra, oltra ad un tendalino esterno con illuminazione a led integrata.

Per coloro che hanno bisogno di una capacità di movimento maggiore, lo Staria Lounge Camper da 11 posti offre un mix unico: 11 posti passeggeri e un camper leggero con quattro cuccette, questa soluzione potrebbe essere perfetta per le famiglie che hanno bisogno di un mezzo particolarmente capiente durante la settimana per portare i figli e gli amici da e verso la scuola, o agli allenamenti sportivi e per altre attività quotidiane, ma che vogliono anche un camper semplice per i propri viaggi. La combinazione del tetto elettrico a scomparsa e della piattaforma pieghevole per dormire a tutta larghezza permette di ospitare fino a quattro persone.

Entrambi i modelli del Camper montano il motore turbodiesel di 2.2 litri, la trasmissione di otto velocità e la suite completa delle caratteristiche di driver-assistance ed infine sono disponibili le opzioni 2WD e 4WD.

