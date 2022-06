Ecco le prime immagini della Hyundai IONIQ 6 su strada

Arrivano dalla Corea una serie di scatti della nuova Hyundai IONIQ 6 su strada. Interessanti perchè dopo le immagini ufficiali che abbiamo pubblicato martedì, possiamo finalmente vedere la nuova auto elettrica nella sua completezza.

Una vista del frontale ci permette di osservare il profilo a muso di squalo, con un supporto inferiore che potrebbe contenere i radar di sicurezza della vettura.

Da questa angolazione vediamo meglio i fari, mentre è tutto da verificare se i catarinfrangenti arancioni quasi sul passaruota siano in realtà indicatori di direzione, magari solo per i modelli destinati al mercato locale.

Qui finalmente la nuova IONIQ su strada, in una fotospia che esiste in due versioni. Circola infatti in rete un’altra immagine identica, che però è stata modificata posizionando un supporto “taxi” sul tetto della vettura.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.