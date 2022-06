Le immagini ufficiali della Hyundai IONIQ 6 e le prime informazioni

Vediamo finalmente la nuova Hyundai IONIQ 6 nelle immagini ufficiali. Il secondo modello della gamma IONIQ di veicoli interamente elettrici era già stato protagonista nelle ultime settimane in vari rendering e fotospia su strada.

Ecco quindi la linea completamente nuova, che si denota per il design essenziale e filante, che è scolpita aerodinamicamente ed utilizza materiali sostenibili. La silhouette scolpita aerodinamicamente, dalle curve semplici ma sinuose, offre una nuova tipologia di veicolo per l’era della mobilità elettrica che Hyundai definisce come “electrified streamliner”.

Hyundai IONIQ 6 ha un coefficiente di resistenza aerodinamica bassissimo, pari a soli 0,21, grazie al frontale basso, ai deflettori d’aria attivi nella parte anteriore, ai passaruota ridotti e ai sottili specchietti laterali digitali.

Contribuiscono ulteriormente alla distintiva attitudine aerodinamica di IONIQ 6 lo spoiler ispirato a un’ala ellittica con appendice aerodinamica, la leggera struttura posteriore che richiama la coda di una barca e le prese d’aria laterali integrate nel paraurti posteriore. Anche sotto la vettura, lo sforzo per ottenere una migliore aerodinamica è evidente nella copertura completa del sottoscocca, nei deflettori ottimizzati e nella riduzione dello spazio dei passaruota.

Sulla Hyundai IONIQ 6 gli interni sono “coocon”

L’abitacolo cocoon-shaped di IONIQ 6, avvolgente e accogliente, funge sia da comodo rifugio sia da spazio personale, ricco di funzioni pratiche e di materiali sostenibili per supportare un’esperienza di mobilità e uno stile di vita consapevoli ed ecologici.

L’architettura interna incentrata sulla persona è ben rappresentata da un’unità di controllo progettata in modo ergonomico e collocata in posizione centrale per ridurre le distrazioni e favorire una guida sicura e intuitiva. La plancia modulare con touchscreen integra un display full-touch da 12,3 pollici per l’infotainment e un cluster digitale da 12,3 pollici.

L’eliminazione dei pulsanti dalle portiere anteriori ha permesso di ricavare più spazio per muoversi e per riporre gli oggetti. Gli inserti trasparenti sulla finitura della plancia, sulla tasca porta-oggetti delle portiere e sulla copertura inferiore della console accentuano ulteriormente il senso di spaziosità e unicità.

Vernici dal bambù e materiali ecologici



In linea con il tema Ethical Uniqueness di IONIQ 6 e ispirandosi ai consumatori di oggi attenti all’ambiente, i progettisti hanno utilizzato materiali sostenibili all’esterno, tra cui una vernice a pigmenti ricavata da pneumatici fuori uso riciclati per alcuni rivestimenti esterni e una vernice a pigmenti di carbone di bambù per la carrozzeria.

Anche gli interni di IONIQ 6 sono rivestiti con materiali e colori sostenibili. A seconda dell’allestimento, questi possono includere pelle trattata ecologicamente (sedili), tessuto PET riciclato (sedili), pelle trattata ecologicamente TPO (cruscotto), tessuto bio PET (headliner), vernice bio derivata da oli vegetali (pannelli porta) e moquette in tessuto derivato dal riciclo delle reti da pesca – quest’ultima è una novità assoluta per la gamma IONIQ.

Automomia top

Non ci sono ancora informazioni tecniche ufficiali, ma se venissero confermati i dati che abbiamo pubblicato qualche mese fa, il valore di autonomia massima si avvicinerebbe ai 500 km. Hyundai potrebbe mettere in campo due versioni Ioniq 6, quindi una a trazione posteriore da 215 cv ed una con trazione integrale da 300 cv. Per alimentare la vettura potrebbe essere presente un pacco batterie da 77,4 kWh per avere maggiore autonomia massima.

