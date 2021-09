Grazie all’offerta lancio, Nuova Bayon è proposta nell'allestimento XLine a 15.300 euro con quote da 139 al mese per 36 mesi, polizza furto e incendio inclusa.

Le Offerte Hyundai a settembre si concentrano sul lancio della nuova Hyundai Bayon a 15.300 euro. Grazie all’offerta lancio, Nuova Bayon XLine è proposta infatti con un anticipo di 4.100 euro e quote da 139 euro al mese per 36 mesi, polizza furto e incendio inclusa.

Aderendo alla soluzione di finanziamento di Hyundai chiamata “i-Plus” (TAN 2,95% – TAEG 4,73%), il modello è proposto a un prezzo di 15.300 euro con uno sconto di 4.100 euro comprensivo di Ecobonus statale in caso di rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni. Dopo 3 anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla.

Nuova Bayon è disponibile in due diversi allestimenti: XLine e XClass. L’XLine comprende luci diurne a LED, cerchi in lega da 16’’, Cluster supervision da 10.25”, Radio 8” con Bluetooth, retrocamera e connettività wireless Apple Car Play e Android Auto, caricatore wireless per smartphone, specchi retrovisori ripiegabili elettricamente, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, ai quali si aggiungono i più avanzati sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense di serie, tra cui assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli (FCA), mantenimento attivo della corsia (LKA), riconoscimento dei limiti di velocità (ISLA), rilevamento della stanchezza del conducente (DAW), avviso di ripartenza (LVDA) e Rear Seat Alert (RSA), che avvisa il guidatore prima di lasciare il veicolo se i sensori rilevano un movimento sul sedile posteriore.

La più completa versione XClass include anche climatizzatore automatico, cerchi in lega da 17’’, fari anteriori e posteriori Full LED, presa USB posteriore e specchietto retrovisore elettrocromico, a cui si aggiungono ulteriori sistemi di sicurezza quali il Blind Spot Collision Warning e il Rear Cross Traffic Collision Warning.

C’è la possibilità di provare la Hyundai Bayon

Per dare a tutti l’opportunità di provare Nuova Bayon sono in programma due porte aperte presso gli showroom Hyundai di tutta Italia: l’appuntamento con gli Open Weekend è nelle giornate di sabato e domenica 18-19 settembre e 25-26 settembre.

Su Hyundai Kona superaccessoriata lo sconto arriva a 6.100 euro

Chi utilizza la Maxi Rottamazione insieme all’Ecobonus statale, Hyundai Kona Hybrid che abbiamo provato qui, con powertrain 1.6 GDI full-hybrid da 141 CV e cambio 6DCT, con allestimento XLine con cerchi in lega da 18” offre uno sconto di 5.250 euro, cui si aggiungono ulteriori 850 euro di sconto stock Hyundai. Lo sconto totale arriva così a 6.100 euro.

La versione include Fari full-LED, Smart Key con Start Button, cerchi in lega da 18’’, climatizzatore automatico, Sensori di parcheggio posteriori e anteriori con retrocamera, Cluster Supervision da 10.25”, base per la ricarica wireless degli smartphone e display con schermo touchscreen da 8” e connettività Apple CarPlay e Android Auto wireless, oltre ai sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense come il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni.

Nuova Hyundai i30: con le offerte Hyundai lo sconto è di 6.800 €

Grazie alle stesse offerte hyundai, salgono a 5.800 euro gli sconti su Hyundai i30 con motore 1.0 T-GDI da 120 CV nell’allestimento sportivo N Line, cui si aggiungono ulteriori 1.000 euro di promozione stock Hyundai per uno sconto finale di 6.800 euro.

Hyundai i30 N Line presenta cerchi in lega da 17’’, fari Full LED, cluster digitale da 7” a colori, display touchscreen da 8” con connettività Apple CarPlay e Android Auto e sensori di parcheggio posteriori e anteriori con retrocamera. Ricca la dotazione di sicurezza con i sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense con il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli e pedoni, il Mantenimento della Corsia, la Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti e il Rilevamento della Stanchezza del Conducente.

Hyundai i20: sconto di 4.800 euro

Molto importanti anche gli sconti nelle offerte Hyundai sulle city-car. Hyundai i20 BOSE Hybrid con motore 1.0 T-GDI 48V 100 CV, cambio manuale intelligente 6iMT, allestimento BOSE ed Exterior Pack, è offerta con uno sconto totale di 4.800 euro.

La versione top di gamma offre di serie cerchi in lega da 17”, cluster digitale da 10.25”, navigatore con display touchscreen da 10.25” e servizi di telematica Bluelink. Completano il pacchetto gli interni premium bicolore, l’ambient light e il Premium Sound System BOSE a 8 canali con subwoofer e amplificatore esterno per un’esperienza di ascolto di altissima qualità. A completare l’offerta l’Exterior Pack, che include Fari full LED e vetri posteriori oscurati.

Hyundai i10: sconto di 4.250 euro

Nuova Hyundai i10 1.0 MPI 67 CV nella versione Tech con Connect Pack è invece disponibile con 4.250 euro di sconto.

L’allestimento Tech della i10, con l’aggiunta del Connect Pack, presenta un equipaggiamento completo che include, tra le altre cose, cerchi in lega da 15″, luci diurne e di posizione a LED, climatizzatore e Multimedia System con touchscreen da 8″ con connettività Apple CarPlay™ e Android Auto™ e Bluetooth® con riconoscimento vocale. Molto completo anche in termini di sicurezza, l’allestimento include i sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense come la Frenata Automatica di Emergenza con riconoscimento veicoli e pedoni, il Mantenimento Attivo della Corsia, la Gestione Automatica dei Fari Abbaglianti (HBA) e il Rilevamento della Stanchezza del Conducente.

Hyundai Voucher Loyalty: come funziona e quant’è lo sconto

In aggiunta all’operazione Maxi Rottamazione e agli sconti dedicati ai modelli in gamma, Hyundai offre anche un Voucher Loyalty con l’obiettivo di premiare coloro che già guidano un’auto del brand: tutti i clienti già in possesso di una vettura Hyundai nel proprio nucleo familiare possono usufruire di uno sconto addizionale fino a 1.500 euro, variabile in base al modello prescelto.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!