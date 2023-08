Un’auto si schianta nel secondo piano di una villa, secondo la Polizia l’ha fatto apposta.

Un drammatico incidente ha scosso la tranquilla cittadina di Lewistown, in Pennsylvania, lasciando i vigili del fuoco e gli abitanti a chiedersi come sia stato possibile. La domanda è la seguente: come è riuscito un uomo a schiantare una Toyota Corolla nel secondo piano di una casa?

I vigili del fuoco sono stati allertati per rispondere ad un incidente stradale a Lewistown, e quello che hanno trovato ha lasciato tutti senza parole. Una berlina grigia si era infilata nel tetto di una casa, quasi come in una scena di un film d’azione. Uno dei proprietari della casa si trovava al suo interno al momento dell’incidente, ma fortunatamente si trovava al piano di sotto e non ha riportato ferite.

I pompieri hanno utilizzato strutture di stabilizzazione per sostenere l’edificio, mentre una ditta specializzata ha rimosso l’auto dal secondo piano. I primi soccorritori hanno anche contribuito a stabilizzare la casa e a coprire la voragine con un telo, proprio prima che arrivasse il maltempo.

L’automobilista è rimasto ferito nell’incidente, ed è stato trasportato in ospedale ma al momento non sono state fornite informazioni sulle sue condizioni.

Un atto intenzionale

Secondo quanto dichiarato dalla Polizia della Pennsylvania, l’incidente non è stato affatto casuale. L’automobilista è attualmente sotto inchiesta. Si è trattato di un “atto intenzionale”.

La polizia dal canto suo non ha rilasciato dettagli riguardo alle motivazioni dell’incidente o se l’automobilista avesse qualche legame con la famiglia che abita nella casa danneggiata. Foto condivise dai pompieri su Facebook mostrano l’entità della distruzione causata dall’impatto, inclusa una grossa apertura nel secondo piano dell’abitazione, che è divenuta visibile solo dopo che il veicolo è stato rimosso.

L’uomo rischia imputazioni per aggressione aggravata, messa in pericolo di vita altrui e danneggiamento di proprietà. In caso di condanna per aggressione aggravata, potrebbe affrontare una pena che va da cinque a venti anni di reclusione.

L’incidente rimarrà un mistero fino a quando le indagini non saranno completate, ma resta un episodio che sicuramente rimarrà impresso nella memoria di tutti coloro che ne sono stati testimoni, compresi noi.

—–

